Достойный аккорд

Объём промышленного производства в Курчумском районе за период январь-октябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 116 процентов.

Об этом свидетельствуют официальные данные управления статистики. Для сугубо сельскохозяйственного района это симптоматичная тенденция. Хотя у района, где преимущественно развито животноводство, отчасти растениеводство и рыбное хозяйство, имеются вполне обоснованные претензии на постепенное изменение привычного статуса. Позитивная динамика по статистическим данным связана с увеличением объёмов производства в обрабатывающей промышленности на 227,3 процента.

Добавим, что объём розничного товарооборота за отчётный период составил 3198,1 млн тенге. Здесь рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 102,7 процента. Однако более рельефно выглядят темпы роста инвестиций в основной капитал, о чём мечтает почти каждый район или город, подводя итоги своей работы.

В данном случае у курчумцев такой целевой индикатор составил 12518,7 млн тенге, демонстрируя увеличение в сравнении с прошлым годом на 94,5 процента. Но эти данные не окончательные, поскольку в зачёт идут пока результаты деятельности за десять отчётных месяцев. Есть в резерве ещё показатели завершающего отрезка нынешнего года. Тогда статистическая раскладка будет выглядеть совсем иначе.

Чем богаты курчумцы можно увидеть сегодня на сельскохозяйственной ярмарке, в которой по графику они участвуют не первый раз на территории фермерского магазина «Фреш Маркет» в областном центре. Надеемся, что это окажется достойным аккордом сельчан под самый занавес уже уходящего в историю 2022 года.

Таир Сапаргалиев

Курчумский район