Спортсмены олимпийской сборной Казахстана завоёвывают медали в Токио.

Всего в программе летних Олимпийских игр – 2020 в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей по 33 видам спорта. Казахстан пока расположился на 32 месте в общем зачёте: в копилке сборной две бронзовых медали.

Первую награду принес дзюдоист Елдос Сметов (весовая категория до 60 кг) – в полуфинальной схватке он уступил японцу Наохисе Такато, но в поединке за третье место одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа.

– Я приехал на Олимпиаду, чтобы биться за золотую медаль. Отдал все силы, но, видимо, суждено было стать третьим. Этому тоже надо быть благодарным. Всё по воле Всевышнего. Трудно описать эмоции. Я бился до конца, мне не о чем жалеть. Весь свой опыт, навыки борьбы – я всё применил для победы, – отметил Елдос Сметов. – Не знаю, чего не хватило в полуфинале, отдал все силы, постоянно искал счастье в атаке. Не сожалею о том, как всё сложилось. Хочу сказать спасибо своей семье, родителям, тренерам. Очень дороги и наши болельщики, всегда чувствую их поддержку. Благодарю Национальный Олимпийский комитет и Федерацию за помощь в подготовке. За каждой нашей победой стоит работа множества членов сборной, массажистов, докторов. Они не выходят на татами, но без них сложно было бы представить наши победы. Эта медаль – достояние всего Казахстана!

Вторую медаль сборной принёс тяжелоатлет Игорь Сон (весовая категория до 61 кг). В сумме двоеборья штангист поднял 294 (131+163) килограмма и занял третье место.

– Я, конечно, не ожидал, что будет бронза. Шанс подвернулся, надо было поднимать. Эти подходы в толчке были очень важными, пришлось собираться. Не могу передать словами своё волнение – перед отлётом в Токио я дома не поднимал столько килограммов. Получается, у меня соревновательный рекорд здесь состоялся, – отметил он.

Напомним, Казахстан представляют 95 спортсменов, десять из них – из ВКО. Впереди выступления Ольги Рыпаковой, Жанны Мамажановой и Надежды Дубовицкой (лёгкая атлетика), Данияра Кайсанова (вольная борьба) и Нурсултана Турсынова (греко-римская борьба).

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников