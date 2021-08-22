Достоверные факты против мифов

В Усть-Каменогорске члены Гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін» провели информационно-разъяснительную работу с населением.

В последнее время в Казахстане наблюдается снижение темпов массовой иммунизации против COVID-19. В первую очередь это связано с тем, что в социальных сетях и мессенджерах активно распространяется фейковая информация об опасности вакцинации.

Чтобы предоставлять казахстанцам достоверные сведения, подкреплённые мнением компетентных специалистов, создано независимое объединение активистов – Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін».

Неформальное объединение, в которое вошли врачи, учёные, общественные деятели, волонтёры, журналисты, блогеры, решило построить независимую от правительства информационную кампанию, чтобы казахстанцы сделали осознанный выбор и вакцинировались ради себя и здоровья своих родных и близких.

Так, гражданский штаб прибыл в Усть-Каменогорск и встретился с медиками, экспертами, учителями, волонтёрами, представителями СМИ.

– Мы решили, что должны присоединиться и потратить своё время на то, чтобы убедить наших сограждан вакцинироваться, – поделился один из участников штаба Рахим Ошакбаев. – От этого зависит будущее нашей страны. Либо мы продолжаем жить с ограничениями, теряем доходы, не имеем возможности планировать, либо, как в цивилизованных странах, где 70–80 процентов населения вакцинированы, вернёмся к привычной жизни.

Действительно, в стране наблюдается тревожная ситуация из-за пандемии коронавирусной инфекции – количество заболевших и умерших увеличилось в несколько раз. Если в прошлом году единственным способом защиты от опасного вируса были жёсткие ограничения, то в этом году появилось мощное оружие – вакцинация.

Однако не все казахстанцы спешат поставить прививку и обезопасить себя и своих близких от заражения. Причиной отказа от массовой иммунизации служит фейковая информация, распространяемая на просторах Интернета.

– Значительная часть населения, которая не хочет вакцинироваться, – это здравомыслящие люди, – подчеркнул Рахим Ошакбаев, – но их запугали антиваксеры противоречивой, непонятной информацией. Они не осознают до конца риски – не имея иммунитета, встретиться с новыми штаммами коронавируса. Мы ищем в регионах волонтёров, сторонников, кто мог бы присоединиться к нам и помог убеждать своих сограждан вакцинироваться.

Встреча прошла в формате диалога – участники делились идеями и предложениями, как ускорить темпы вакцинации. Собравшиеся сошлись во мнении, что необходима активная информационная работа, поскольку недостаток объективных сведений приводит к недоверию со стороны населения к иммунизации. При этом особый акцент необходимо сделать на социальных сетях и мессенджерах, поскольку именно здесь люди сталкиваются с большим потоком информации, причём зачастую искажённой.

В завершение мероприятия Рахим Ошакбаев раздал синие и зелёные браслеты с призывом вакцинироваться.

Александра Исаева

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