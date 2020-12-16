Достойным гражданам страны 

Орденами и медалями от имени Главы государства наградили жителей Восточного Казахстана, внёсших особый вклад в развитие и процветание региона.

На торжественном мероприятии, посвящённом Дню Независимости Республики Казахстан, аким области Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев с главным праздником страны.

– Сегодня Казахстан – успешное, уверенно развивающееся государство, – отметил глава региона. – За годы своей суверенности страна добилась огромных успехов и мирового признания. Республика из года в год демонстрирует стабильный рост экономики, увеличивается бюджет, направленный на социальные нужды населения. За всеми этими достижениями – труд и жителей нашей области. Сегодня ваш вклад в развитие страны и региона по достоинству отмечен высокими государственными наградами. Для меня большая честь и ответственность наградить вас от имени Президента

Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Высоких государственных наград – орденов, медалей и почётных грамот – за трудовые достижения и вклад в развитие страны удостоились 37 восточноказахстанцев. Среди них – ветераны труда, рабочие, педагоги, врачи, общественные деятели, представители госорганов, сельского хозяйства и руководители промышленных предприятий.

Орденом «Достык» II степени награждена руководитель КХ «Семена масличных» из Глубоковского района Людмила Цыбенко. Агропредприятие под её руководством на протяжении многих лет занимается выращиванием элитных семян подсолнечника и зерновых, обеспечивает работой жителей района и принимает активное участие в общественной жизни региона.

– Для меня большая честь получить высокую награду в этот знаменательный для страны праздник! – поделилась впечатлениями Людмила Цыбенко. – Прежде всего, хочу выразить благодарность Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за то, что мы живём в мирном государстве и можем с уверенностью смотреть в будущее.

Орденом «Құрмет» за самоотверженный труд награждены представители различных сфер – Илья Елфимов, Жаик Жумаханов, Кайрат Кожахметов, Умуд Эфендиев.

Также ряд жителей региона отмечен орденами «Еңбек Даңқы» III степени, медалями «Еренеңбегі үшін», «Шапағат».

Почётных грамот от имени Президента РК Касым— Жомарта Токаева удостоились тринадцать восточноказахстанцев.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы акима ВКО