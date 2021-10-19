Достойный пример

В областном центре прошла встреча с юными патриотами.

В школе № 49 Усть-Каменогорска состоялся круглый стол с учащимися класса «Жас сарбаз» на тему «Мақтан ететін тұлға» («Личность, которой мы гордимся»).

Как сообщили в пресс-службе Усть-Каменогорского гарнизона, юнармейцы встретились с сержантом роты батальона материально-технического обеспечения сержантом 3-го класса Асланом Бейсенгалиевым. Главная цель такой встречи – воспитание у учащихся любви к Родине, родной земле, формирование у молодёжи патриотических чувств.

Аслан Бейсенгалиев служит в рядах Вооружённых Сил Казахстана более 20 лет. За годы службы награждён медалями «Мінсіз қызметі үшін» («За безупречную службу») III, II и I степени, а также 20 лет и 25 лет ВС РК. Является примерным семьянином. Вместе с супругой Каламкас Аккозовой воспитывает двоих сыновей и трёх дочерей.

– Такие встречи имеют большое значение, они дают ребятам духовную силу, – отметила директор школы Айгуль Кадырова. – В семье и обществе складывается благоприятная психологическая атмосфера, которая оказывает позитивное влияние на учеников нашего класса «Жас сарбаз».

В ходе встречи военнослужащий рассказал о тонкостях и интересных моментах воинской службы, поделился опытом. Учащиеся задавали интересующие их вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона