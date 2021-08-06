Достойный ответ вызовам пандемии

Во время пандемии в Восточном Казахстане на семь процентов выросло количество предпринимателей.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, наблюдается рост многих показателей. В особенности это касается промышленности и сельского хозяйства, объёмов инвестиций и налоговых поступлений в бюджет.

Руководители городов и районов Восточного Казахстана доложили о социально-экономическом развитии территорий и поддержке местных предпринимателей.

Так, по программе «Экономика простых вещей», под эгидой которой предприниматели могут получить помощь, отмечаются положительные результаты. В портфеле ЭПВ от региона 270 проектов. Из них 210 уже получили финансирование. По данному показателю область занимает пятое место среди регионов республики.

Однако, по мнению акима ВКО Даниала Ахметова, динамика продвижения может и должна быть лучше. Он поручил заняться данным вопросом, а также вести более активную разъяснительную работу с бизнесменами на местах властям Шемонаихинского, Курчумского, Кокпектинского и других районов.

«Я убеждён, что ни один предприниматель, который хочет развивать своё дело, не откажется от субсидий. Просто он должен вовремя и в доступной форме получить необходимую информацию. Субсидии – это огромное подспорье как для уже действующего бизнеса, так и для новых идей и стартапов. У многих людей есть отличные перспективные мысли, но они не могут самостоятельно оформить их в бизнес-план. Здесь также должны подключаться акимы и районные филиалы Палаты предпринимателей. В дальнейшем я буду встречаться с каждым акимом и говорить предметно о защите проектов по «Экономике простых вещей», – написал Даниал Ахметов на своей странице в социальных сетях.

Глава региона поручил акимам Усть-Каменогорска, Курчатова и Риддера, а также Жарминского и Курчумского районов обратить особое внимание на сектор обрабатывающей промышленности.

В целом, он подчеркнул, что, несмотря на ограничения, которые всё же влияют на экономику, количество субъектов малого и среднего бизнеса во время пандемии увеличилось на семь процентов. Это не может не радовать.

К слову, в регионе действует Постановление главного санитарного врача области, которое регулирует работу различных объектов, а участникам проекта ASHYQ даёт некоторые послабления. Примечательно, что на сегодняшний день по области определены 59 организаций, имеющих наибольшее количество входов по QR-кодам. В список вошли 17 предприятий Усть-Каменогорска, 37 – Семея и по одному объекту Риддера, Курчатова, а также Урджарского, Аягозского и Курчумского районов. Среди них как предприятия общественного питания, так и объекты культуры, спорта и бизнеса.

С каждым днём количество участников проекта увеличивается. Много заявок поступает от субъектов торговли. Также QR-коды получают добровольные участники, в числе которых государственные учреждения, детские дошкольные учреждения, промышленные предприятия. В настоящий момент к ASHYQ присоединилось больше двух тысяч объектов. При этом согласно новому алгоритму включения новых участников в проект упрощена процедура получения QR-кода.

В ходе совещания по вопросам развития региона Даниал Ахметов призвал бизнес активнее подключаться к проекту. Ведь чтобы сохранить свое дело, предприниматели должны быть дальновиднее и заботиться о безопасности своих клиентов.

– Аналогичные программы и мобильные приложения используются во всех цивилизованных странах мира, так как это пока единственный и эффективный способ одновременно сохранить работу бизнеса и обеспечить безопасность населения – ключевого участника рынка. Других вариантов пока нет, – подчеркнул глава региона.

В связи с этим он дал поручение акимам городов и районов до 20 августа провести встречи с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы иметь чёткую картину: сколько предпринимателей уже участвуют в ASHYQ, сколько выражают готовность и где существуют проблемы с подключением.

Также Даниал Ахметов прокомментировал динамику вакцинации в регионе. Сегодня в Восточном Казахстане за один день ставят около 13 тысяч доз вакцины с тенденцией роста до 16 тысяч. Аким области напомнил, что вакцинация является главным способом по снижению темпов заболеваемости и распространения коронавируса.

Дарья Антон

Фото из открытых источников