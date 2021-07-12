Риддер с рабочей поездкой посетили депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Народные избранники Игорь Панченко и Зарина Камасова ознакомились с ходом строительных работ школы на 600 мест в 6 микрорайоне. Стоит отметить, что данное строительство ведётся в рамках Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Nur Otan.

Следующей точкой маршрута парламентариев стали дома для пострадавших в ходе пожара 10 мая этого года, возводимые в настоящее время в микрорайоне Ботаника. Мажилисмены лично убедились в качестве используемых материалов и надёжности домов, а также удостоверились в готовности зданий к скорому принятию новосёлов.

– Весь Казахстан пришёл на помощь, и на выделенные средства стали строить дома для людей, которые остались без крыши над головой, – отметила Зарина Камасова. – В самом начале в социальных сетях стали писать, что люди недовольны качеством строительства, поэтому мы специально поехали посмотреть на эти новые дома. Увиденное нас очень порадовало! Дома хорошие, добротные, тёплые. Чтобы не было споров, где и кому выделят участки, провели жеребьёвку, и будущие жители сами наблюдали, как идёт строительство. Получился «народный контроль».

Внимание традиционно было уделено и встречам с трудовыми коллективами Риддерских предприятий. Так, коллективу КГП «Водоканал» была представлена информация о работе депутатов Мажилиса, о ходе реализации предвыборной программы партии Nur Otan под названием «Путь перемен – достойную жизнь каждому». Поступившие вопросы и предложения были приняты в работу.

Аким города председатель Риддерского филиала партии Nur Otan Дмитрий Горьковой отметил, что твёрдо убеждён – именно такие поездки в города, районы сейчас необходимы. Такой формат работы является лучшим воплощением концепции «слышащего государства».

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Риддер