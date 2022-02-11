Достойная смена

В Бородулихиском районе прошёл хоккейный турнир памяти Вячеслава Грудцына.

В горняцком посёлке Жезкент состоялся традиционный турнир по хоккею с шайбой на переходящий кубок памяти Вячеслава Грудцына. Спортивное мероприятие проходило при строгом соблюдении санитарных норм и требований.

По информации представителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Бородулихинского района Тамары Новиченко, общий охват участников соревнований составил свыше ста человек. Победителями турнира стала команда «Озерки» из Семея. В финале они одолели местных спортсменов со счётом 4-1.

По итогам состязаний были определены победители в четырёх номинациях: «Полезный игрок», «Лучший вратарь», «Лучший нападающий» и «Лучший защитник». Им вручили новые клюшки, а также призы и подарки. Все участники получили почётные грамоты.

Как отметила инструктор по спорту, давняя поклонница хоккея Валентина Потапченко, спортсмены, принявшие участие в турнире, собрались, чтобы почтить этой игрой память Вячеслава Грудцына – одного из преданных поклонников хоккея, возродивших любимый вид спорта в посёлке Жезкент. Вместе со своими единомышленниками он открыл хоккейный клуб в посёлке, воспитав и оставив после себя достойную смену.

Ерик Абитов

Фото предоставлено акиматом

Бородулихинского района