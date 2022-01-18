Достойная оплата за нелёгкий труд

В Казахстане с начала года на 25 процентов повысилась заработная плата педагогов школ и колледжей, воспитателей детских садов.

Напомним, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева заработная плата педагогов повышалась на 25 процентов в январе 2021 года. Аналогичное повышение оплаты труда работников учреждений образования произошло и в этом году.

– Мы видим несомненный положительный эффект от повышения заработной платы учителей. В профессию сейчас приходят лучшие выпускники. Средний балл ЕНТ поступающих значительно увеличился, и в разы выросло количество обладателей знака «Алтын белгі», поступающих на педагогические специальности. Повышение оплаты труда учителей является серьёзным вложением в будущее страны, – подчеркнула первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

Она также отметила, что вместе с зарплатой увеличатся и доплаты, которые получают учителя. Это надбавки за квалификационную категорию, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество.

– Увеличение заработной платы педагогам – это объективный фактор оценки тяжёлого труда каждого учителя. В современной школе каждый учитель ежедневно сталкивается с множеством проблемных ситуаций, которые надо решать на месте. Думаю, повышение зарплаты педагогам – небольшая компенсация за их нелёгкий труд, – сказала учитель английского языка средней общеобразовательной школы-лицея №7 города Семея Марина Кибатбаева.

Помимо этого, в текущем году в рамках исполнения поручения Главы государства повысилась оплата труда библиотекарей, бухгалтеров, лаборантов и других работников организаций образования. Их заработная плата выросла в среднем на 20 процентов, и в последующем также ежегодно будет повышаться.

Дарья Антон

Фото из открытых источников