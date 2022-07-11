Достойная оценка труда

Планомерное повышение заработной платы ожидает работников сферы культуры Восточно-Казахстанской области к 2025 году.

Работа в этом направлении в стране началась несколько лет назад. Так, с 1 января 2019 года согласно Посланию Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» произошло увеличение заработной платы сотрудников этой сферы за счёт увеличения коэффициентов по функциональным блокам.

С 1 июня того же года заработная плата всех категорий гражданских служащих сферы культуры увеличилась на 30 процентов за счёт республиканского бюджета.

С 1 января 2020 года зарплата работников управленческого и основного блоков была повышена за счёт установления доплаты в размере 35 процентов от должностного оклада.

С начала этого года заработная плата работников сферы культуры увеличилась по всем категориям гражданских служащих, в их числе – рабочие всех категорий, в расчёте на коэффициент 1,23 к должностному окладу.

Отметим, что это не конечный результат. Так, Правительством РК утверждено планомерное увеличение заработной платы работникам сферы культуры на ближайшие три года по всем категориям гражданских служащих, включая рабочих всех разрядов, в расчёте на коэффициенты 1,45, 1,71 и 2,0 к должностным окладам на 2023, 2024 и 2025 годы соответственно.

Таким образом, среднемесячная заработная плата гражданских служащих основного персонала высшего уровня квалификации в сфере культуры областного уровня со стажем работы свыше 25 лет на сегодняшний день составляет 232,1 тысячи тенге. Рост среднемесячной заработной платы артистов театров и филармонии с 2019 по 2022 год составил 104,9 тысячи тенге.

Александра Исаева