Достоинства и преимущества «дружбы»

В нынешнем году учёные и практики передали на государственные испытания новый перспективный сорт яровой пшеницы. По информации сотрудников ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» (ВКСХОС), новинка в полной мере оправдывает своё довольно оригинальное название.

В переводе с казахского языка слово «достык» в прямом смысле означает «дружба» и символизирует собой прочные партнёрские отношения между коллегами из разных стран, основанные на совместном труде, а также обмене опытом, знаниями и весомым научным багажом.

Нынешний сезон отличается тем, что имеется полный набор факторов, которые влияют на рост и последующее развитие растений. Как в самом положительном, так и в отрицательном плане, но у природы не бывает плохой погоды именно при испытании различных сортов. Здесь важны и нужны экстремальные и оптимальные условия, позволяющие выявить свойства семенного материала. Всё идёт для пользы дела, общего для учёных и практиков.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Нурбек Муканов, новый сорт «достык 1» выведен в результате индивидуального отбора и обладает массой достоинств. О них разговор идёт на опытном участке, расположенном в непосредственной близости от административного здания сельскохозяйственной опытной станции. За изгородью из высоких бетонных плит и непроницаемой стены деревьев находится настоящий оазис, где растут разные культуры. О нём надо сказать несколько слов, потому как он представляет собой своеобразный полигон, где наглядно видны труды любознательных учёных и умелых производственников.

Необходимо также напомнить, что вносит в подобный пейзаж некий колорит плантация с цветущей гречихой и с деревянными ульями на исследовательской мини-пасеке. В данном случае полезное соседство крылатых тружениц с медоносными культурами, которые необходимо опылять. В свою очередь, невольно перенося пыльцу с растения на растение, пчёлы выполняют побочную миссию и собирают ценный нектар, перерабатываемый по ходу в сладкий мёд.

Помимо зерновых культур периодично здесь сажают картофель, проводят наблюдения и испытания, получают результаты и сведения, столь нужные в научных поисках.

Одно время щедрым урожаем одаривали плодовые и ягодные культуры. К примеру, смородина или жимолость лесная, которая всегда была нарасхват из-за приписанной ей способности понижать высокое артериальное давление.

По поводу мягкой яровой пшеницы «достык 1» на опытных участках Нурбек Муканов отзывается сдержанно, не желая намеренно забегать вперёд. Всё покажет уборка, до которой ещё далеко по времени, надо пшенице расти. В первую очередь, от нового сорта ожидают многих плюсов, способных отчётливо проявляться в условиях востока РК.

– Новинка была нами передана в нынешнем году на государственные сортовые испытания, – говорит ведущий научный сотрудник. – В частности, «достык 1» относится к среднеспелым сортам, которым характерны достаточно короткие стебли колосьев. Это положительно сказывается на том, что пшеница является неполегающей. К примеру, высота растения составляет около 70–80 сантиметров. При этом выглядит довольно широким его лист.

По словам собеседника, потенциальная урожайность на высоком агрофоне прогнозируется до 60 центнеров зерна с одного гектара. Новый сорт устойчив к известным болезням в виде мучнистой росы и бурой ржавчины. По содержанию сырой клейковины и стекловидности этот сорт имеет достаточно высокие показатели, которые надо будет подтвердить в полной мере на госсортиспытаниях. В условиях среднего и достаточного увлажнения, что обычно свойственно для степной, предгорно-степной, также горно-луговой зон Восточно-Казахстанской области, «достык 1» по определению должен чувствовать себя комфортно. Автором многообещающего сорта является заместитель председателя правления ТОО «ВКСХОС» по науке Нурлан Токтаров, курирующий все вопросы научных изысканий.

Одним из приоритетных факторов привлекательности различных сортов пшеницы считаются её хлебопекарные качества. Это необходимо для производства муки, а затем обеспечения внутренних потребностей в ней предприятий хлебопечения, кондитерских изделий, твёрдых гарантий продовольственной безопасности ВКО. Над этим работают как учёные, так и производственники, делая акцент на селекции и семеноводстве перспективных и рентабельных сортов сельскохозяйственных культур.

Меир Токобаев

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Глубоковский район