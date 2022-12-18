Достижимые цели, реальные дела

В Жарминском районе на промышленную отрасль приходится 74 процента экономики.

В динамично развивающемся Жарминском районе активно расширяются и модернизируются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, реализуются амбициозные проекты, направленные на улучшение качества жизни.

Главный драйвер

В этом году промышленный сектор принёс 225 млрд 555 млн тенге дохода.

Руководство районного акимата отмечает, что этот показатель в целом неплохой, если учесть, что были несколько снижены объёмы производства в ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» в связи со снижением содержания золота в руде. Тем не менее, доля предприятия в промышленности района сегодня составляет 84 процента.

В настоящее время завершается перевооружение цементного завода ТОО «Шарцем», ведутся пусконаладочные работы. Предприятие планирует до конца этого года выйти на полную производственную мощность.

Деятельность по привлечению инвестиций в районе сфокусирована на приоритетных секторах экономики. В их число входят пищевая промышленность, глубокая переработка полезных ископаемых и так далее.

– В этом году общий объём привлечённых средств по инвестициям составил 27 млрд 152 млн тенге, что на 129 процентов выше, чем в прошлом году. Основными источниками привлечения инвестиций стали пять предприятий – «Шарцем» – 8,2 млрд тенге, «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» – 7 млрд тенге, «Чарск ветер» – 3,2 млрд тенге, «АС Горняк» – 1,2 млрд тенге, «Холдинг Казахцемент» – 1 млрд тенге, – рассказали в акимате.

В сфере малого и среднего бизнеса сегодня работают 2 373 предприятия, что на 227 единиц, или 11 процентов, больше по сравнению с 10 месяцами прошлого года.

Основная доля бизнес-сектора приходится на индивидуальных предпринимателей, их в районе 1 327, и на крестьянские хозяйства – 825.

Объём розничного товарооборота составил 13 425 млн тенге, это на 15,4 процента выше показателя прошлого года.

Фермерству – приоритет

Приоритетное направление экономики района – сельское хозяйство, обеспечивающее продовольственную безопасность не только района, но и области.

В этой сфере доход 2022 года составил 32 млрд 586 млн тенге. 70 процентов валовой продукции сельского хозяйства, или 22 млрд 815 млн тенге, принесла продукция животноводства, 30 процентов, или 9 млрд 770 млн тенге, – продукция растениеводства. В структуре экономики доля отрасли составляет 11 процентов.

К слову, поголовье крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз на сегодня составляет более 100 тысяч голов. За год было реализовано 13 045 тонн мяса и 51 246 тыс. тонн молока.

– В районе большое внимание уделяется селекционно-племенной работе. И, как результат, поголовье племенного скота ежегодно демонстрирует рост. 20 хозяйств в районе сегодня занимаются разведением племенного скота. Для развития животноводства в этом году было выделено 570 млн тенге в качестве субсидий. 202 млн тенге – на приобретение племенного крупного рогатого скота, 11 млн тенге – мелкого рогатого скота, 358 млн тенге переданы хозяйствам-участникам программы семенного видообразования, – знакомят с цифрами специалисты районного акимата.

Увеличилось и количество пунктов приёма молока, сегодня их в районе пять. Они приняли 820 тонн молока, что на 40 тонн больше объёма прошлого года.

Нехватка пастбищных угодий остаётся злободневной проблемой жарминских фермеров.

– С 2019 года по первый квартал 2022 года было проведено шесть конкурсов по предоставлению права временного возмездного землепользования для ведения крестьянского хозяйства, выведено 227 земельных участков общей площадью 170 482 га. Проведены работы по возврату свободных и неэффективно используемых земельных участков. С начала текущего года в государственную собственность возвращено 12 земельных участков общей площадью 5 936,4 га. Продолжается работа по увеличению площади орошаемых земель, – пояснили в районном отделе сельского хозяйства.

В растениеводстве, несмотря на непростые агротехнические условия, в целом неплохие показатели.

В нынешнем сезоне с площади 10 204 га было собрано 8 734 тонны зерновых культур, средняя урожайность составила 9,2 центнера с гектара. Средняя урожайность масличных культур составила 7,8 центнера, всего собрано 5 339 тонн продукции.

Своевременной была поддержка агропромышленных предприятий района со стороны государства, им выдали субсидии на общую сумму 40 млн тенге, которые пошли на развитие производства.

В рамках «Дорожной карты бизнеса» за счёт средств областного бюджета (42,6 млн тенге) завершены работы по подведению электросетей к крестьянским хозяйствам «Балжан», «Мирлан», «Руслан».

В целях стабилизации цен на местную сельхозпродукцию в этом году по субботам в селе Калбатау, городе Шар, посёлках Жангизтобе и Ауэзов проведено порядка 30 ярмарок, реализована продукция на сумму 71 млн тенге.

Доступные блага цивилизации

На сегодня 98,5 процента населения района обеспечено чистой питьевой водой.

– В текущем году за счёт областного бюджета начато строительство водопроводных сетей в селе Сулусары (41,2 млн тенге). Этот переходный проект будет завершён в следующем году, в результате чего обеспеченность населённых пунктов чистой питьевой водой составит 100 процентов, – отмечают в отделе ЖКХ.

Проведены водопроводные сети в селе Калбатау, городе Шар. Заменена водонапорная башня в селе Салкынтобе, завершён текущий ремонт водопровода в селе Жайма (59,3 млн тенге).

В 2022 году на средний ремонт 18 км трассы Шар – Ауэзов было выделено 648 млн тенге. В будущем году ремонтные работы продолжатся – осталось отремонтировать 20 км дорог.

На 2023 год в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» запланирован ремонт 11,5 км уличных дорог посёлка Жангизтобе (422,6 млн тенге), одного км дороги села Бирлик (31,1 млн тенге), 1,5 км села Шалабай (29,7 млн тенге). Общая сумма, выделенная на обновление дорожного полотна, составила 483,4 млн тенге.

В районе продолжаются работы по освещению сельских улиц. К примеру, в посёлке Жангизтобе проведено 4,7 км уличного освещения на сумму 36 млн тенге.

Уютные дворы

За счёт средств местного бюджета на благоустройство территорий района выделили 40,1 млн тенге. Это позволило установить в населённых пунктах площадки для игры в мини-футбол, детские игровые площадки, воркаут. Для обеспечения безопасности местных жителей установлены камеры видеонаблюдения в селе Калбатау и городе Шар (52,5 млн тенге). 12,5 млн тенге затрачено на озеленение.

В районе организованы пассажирские перевозки по семи направлениям (Жангизтобе – Калбатау, Кызылагаш – Калбатау, Калбатау – Шар, Жарык – Калбатау). На возмещение затрат транспортным предприятиям из бюджета района выплачено 26 млн тенге.

Под особой защитой

Представители социально защищаемых слоёв населения, которых в районе около тысячи человек, получают регулярную государственную поддержку в виде адресной и жилищной помощи. Особый акцент местное руководство делает на их трудоустройстве. Так, в этом году трудоустроено 557 человек, создано 1 195 новых рабочих мест.

– В оплачиваемых общественных работах приняли участие 168 безработных, 23 человека – по программе «Молодёжная практика», из них пятеро трудоустроены на постоянную работу. На профессиональное обучение направлено 22 человека, на социальные рабочие места – двое, 13 человек трудоустроены на постоянную работу.

Общий объём бюджета на социальную помощь и выплаты составил 272,6 млн тенге, что на 166 процентов больше, чем в прошлом году.

– Стоит отметить регулярную работу в рамках социальной ответственности бизнеса ТОО «Бакырчикское горнорудное предприятие». В этом году предприятие выделило 145 млн тенге на решение проблем социальной направленности. В частности, на 40 млн тенге приобретены жилые дома для 14 малообеспеченных семей.

Поддержка бизнес-инициатив

В рамках программы «Бастау бизнес» завершили обучение 162 человека. На реализацию новых бизнес-идей выданы гранты 45 соискателям. В основном начинающие предприниматели желают заниматься животноводством – по этому направлению выдан 41 грант. Два начинающих предпринимателя получили старт на открытие швейной мастерской, остальные – на производство мороженого, продукции гриль, открытие кабинета логопеда.

Для школяров

В этом году по меморандуму о сотрудничестве завершено строительство школы в селе Батыр Капай.

На будущий год запланирован капитальный ремонт здания комплекса школа-детский сад имени Абая в городе Шаре.

На 48,5 млн тенге в четырёх школах района проведён текущий ремонт, отремонтированы тепловые сети школы имени Абая в городе Шаре, подъезд и спортзал школы имени Карелина, кровля средней школы имени Абая и средней школы села Калбатау.

На здоровье

В Жарминском районе работают центральная районная больница и больница города Шара, а также десять врачебных амбулаторий, три фельдшерско-акушерских пункта, 27 медицинских пунктов и одна частная врачебная амбулатория «Азат». В них трудятся 79 врачей, 366 средних медицинских работников.

В этом году за счёт средств областного бюджета установлена вентиляционная система в районной больнице (292,4 млн тенге), отремонтирован хозяйственный блок (128,8 млн тенге). В настоящее время в здании Шарской городской больницы проводится капитальный ремонт (302 млн тенге) в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» и плана комплексного развития города Шара. Кроме того, в районную больницу приобретено оборудование на 62,8 млн тенге.

В следующем году в Жарминском районе планируется возведение за счёт республиканского бюджета трёх ФАПов и четырёх медицинских пунктов. Также проведены проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту родильного отделения, общих электрических сетей, наружных фасадов здания больницы и благоустройству её территории.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район