Достижения науки – в помощь врачам

Учёные Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова создали раствор для комплексной диагностики рака шейки матки.

Кропотливая работа научной группы кандидата технических наук Саны Кабдрахмановой на базе Национальной научной лаборатории коллективного пользования вуза по выявлению оптимального состава фиксирующего раствора для жидкостной цитологии уже через год дала свои плоды. В результате появилась возможность замещения аналогичной медицинской продукции, которая доставлялась из-за границы.

– При использовании автоматизированного метода жидкостной цитологии обязательным условием является фиксация влажных биоматериалов, для предотвращения их высыхания, чтобы получить наиболее информативную картину для выявления патологических клеток. Для этой цели используется стабилизирующий или фиксирующий раствор, который импортируется из-за рубежа на многомиллионные государственные деньги, – объясняют учёные.

По их словам, кроме цитологических исследований биоматериалов пациентов онкобольниц, в республике осуществляется государственная программа по скрининговым исследованиям целевых групп женского населения по выявлению рака шейки матки. Это также увеличивает потребность в фиксирующем растворе.

Нужно отметить, что разработанный учёными университета отечественный продукт не уступает по качеству зарубежным аналогам. Состоит он из относительно недорогих и нетоксичных реагентов. Таким образом, эта разработка позволит снизить стоимость медицинской услуги, поскольку она станет более доступной как в финансовом, так и в географическом плане.

– Разработка наших учёных решит вопрос импортозамещения. В итоге этого исследования разработан оптимальный состав фиксирующего раствора для хранения биоматериала. Он позволяет стабилизировать и транспортировать биоматериалы, то есть мазки шейки матки, для дальнейшей диагностики онкологического заболевания, – отметила младший научный сотрудник ННЛКП Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Айдана Имашева. – Уникальность этой разработки заключается в комплексном подходе к решению проблем быстрой диагностики рака.

Врачи-цитологи, которые принимали участие в исследовании, в частности врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, член Международной Академии цитологов, автор руководства по проведению скрининга целевых групп женского населения на раннему выявлению предопухолевых процессов и злокачественных новообразований шейки матки в Казахстане Азат Шибанова, заведующая цитологическим отделением Восточно-Казахстанского многопрофильного центра онкологии и хирургии Эльмира Хамитова и врач-цитопатолог этой же больницы Айгуль Нургалиева, установили отличную сохранность морфологических структур клеток биоматериалов.

Авторы исследования получили патент. Разработка была включена в реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан и используется ТОО «Оздоровительный центр Масимова». На данный момент учёные трудятся над разработкой более усовершенствованного состава фиксирующего раствора.

Гульжан Естаева

Фото ВКУ им. С. Аманжолова