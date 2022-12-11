Персональная выставка члена Союза художников Казахстана Николая Аштемы «Достичь высоты» открылась в областном Музее искусств.

Известный художник восхищает своими картинами не только восточноказахстанских зрителей, но и ценителей живописи далеко за пределами страны. На этот раз мастер представил 50 полотен, которые погружают гостей в сказочный мир казахских эпосов, исторических событий и волшебных пейзажей Восточного Казахстана.

Не только яркие краски и точные штрихи поражают зрителя. Каждая картина – это целая история, легенда или воспоминание, знакомые многим жителям Восточного Казахстана.

Оказавшись среди его невероятных творений, невольно соотносишь название экспозиции с творческим путём художника. За более чем 40 лет работы Николай Аштема действительно достиг высочайшего мастерства. Каждая его картина рассказывает зрителю целую историю, полную эмоций и жизни. Вот в объятиях склонились печальные Тулеген и Кыз-Жибек. Влюблённые будто чувствуют скорую трагичную разлуку и безмолвно прощаются друг с другом. А вот смело смотрит на врага супруг великой Томирис Рустам, в то время как его храбрая возлюбленная держит в руках голову коварного персидского царя Кира.

– С этой картиной связан случай из жизни, – улыбается художник. – Дело в том, что о Томирис я узнал из реферата одного из своих учеников. Меня очень заинтересовала эта история, я стал искать книги о подвиге Томирис. И так вдохновился, что решил изобразить эту отважную царицу, которая с горсткой войска смогла победить персидского царя, позарившегося на её владения.

Экспозиция также включает картины из серии работ «Вехи истории Казахстана», на которых автор изобразил целую эпоху. Так зритель может увидеть яркие образы хана Кенесары и Чингисхана.

Многие картины заставляют задуматься. Как, например, полотно, изображающее сюрреалистический пейзаж, с которого смотрит девушка, чьё лицо скрыто за медицинской маской. Её собака также в маске. В картине явно читается предостережение.

– Меня очень волнует тема экологии, поэтому в некоторых моих картинах это находит отражение, – отмечает художник.

Отдельной темой искусства Николая Аштемы остаётся природа Восточного Казахстана. Эти картины особенно близки жителям региона, потому что на них – узнаваемые места. Здесь и Бухтарминские просторы, и Таинты, и Сибинские озёра. А вот и величавая загадочная гора Белуха, меняющая своё обличие в течение дня несколько раз.

– Белухе я посвятил целый цикл картин, в который вошло более 50 полотен, – признаётся автор. – Это действительно уникальное место. Много изображений реки Иртыш, пейзажей Бухтармы.

Николай Аштема одним из первых в области получил почётное звание лауреата премии акима ВКО в номинации «Изобразительное искусство». Исторические жанровые произведения художника отмечены медалью к 80-летию Союза художников РК и медалью имени Абылхана

Кастеева.

Талант Николая Аштемы ценят не только в Казахстане. Его картины можно увидеть на выставках в России, Китае, Канаде. Произведения художника хранятся в музеях Семея, Усть-Каменогорска, Алматы, Москвы.

В настоящее время мастер работает над специальным проектом, в который войдёт порядка 150 картин. К слову, 70 из них художник уже создал летом этого года.

При всей творческой занятости Николай Аштема более 40 лет воспитывает молодых художников, обучая их в собственной студии. Многие из его учеников удостоились членства в Союзе художников Казахстана.

Недавно Николай Аштема отметил 80-летие. Несмотря на столь почтенный возраст, художник полон новых идей, планов на будущее, а в разговоре с ним собеседника невольно подхватывает поток живой энергии, вдохновляя и вызывая желание улыбаться, творить и жить.

Прикоснуться к миру Николая Аштемы можно в областном Музее искусств до 29 января 2023 года.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой