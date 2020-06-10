Дошколята – «на удалёнке»

Воспитанники предшкольных групп детсада «Пчёлка» в поселке Глубокое во время карантина обучались дистанционно.

Ребята изучали основы грамоты, математики и знакомились с окружающим миром на основе видеоуроков. Выполняли задания, предложенные воспитателем.

Каждый педагог творчески подходил к этой работе в соответствии с учебной программой и возрастными особенностями детей.

Родителям дошколят была оказана педагогическая поддержка в удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации, продуктивном проведении досуга с детьми.

Педагоги детского сада создавали уроки, подбирая иллюстративный материал, игры и упражнения, видеоролики познавательного и развлекательного характера по основным предметам в соответствии с тематическими неделями и по задачам, стоящим в перспективном тематическом плане на текущий учебный год.

Весь материал закреплялся через игровую или познавательную деятельность. Обратную связь с родителями педагоги получали через мессенджер WhatsApp.

Педагоги детсада признаются: работа «на удалёнке» была непростой, но запланированный объем учебного и воспитательного материала дети получили полностью.

В апреле дистанционно обучались 68 воспитанников детсада «Пчёлка», это четыре подготовительных группы, в мае – 93 ребенка.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район