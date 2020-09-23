Дороже золота 

В областном Центре крови в наличии свыше тысячи доз иммунной плазмы для лечения больных КВИ. Работы по её заготовке продолжаются.

В регионе налажена организация донорства крови и её компонентов, а также заготовка крови, производство компонентов крови, диагностических реагентов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству и безопасности донорской крови. Особую роль в этом процессе сейчас играет заготовка иммунной плазмы, полученной от переболевших коронавирусной инфекцией.

В июле текущего года центр крови принял первых доноров иммунной плазмы, необходимой для лечения больных коронавирусом. Плазма, собранная у пациентов в период после их выздоровления, имеет антитела, способные нейтрализовать развитие коронавируса.

При переливании плазмы в организме больного создаётся пассивный иммунитет, что способствует быстрому выздоровлению. Этот метод успешно использовался в Китае, США, с апреля доказал свою эффективность в России, в Казахстане применяется с мая.

– Донором иммунной плазмы может стать человек старше 18 лет, переболевший COVID-19 в средней и тяжёлой степени тяжести, у которого с момента полного выздоровления прошло не меньше двух недель, но не более двух месяцев, – говорит заместитель директора по медицинской части Восточно-Казахстанского областного центра крови Светлана Шмурыгина. – На сегодняшний день в центры крови Усть-Каменогорска и Семея обратились 2222 восточноказахстанца, переболевших коронавирусной инфекцией. После отбора были отстранены 1648 человек, сдали иммунную плазму только 385 доноров. В итоге заготовлено 1148 доз. Активность среди жителей региона была настолько высокой, что мы даже столкнулись с небольшой проблемой – нехваткой расходных материалов. Но уже в самое ближайшее время с завода-производителя возобновятся поставки «расходников».

Напомним, областной Центр крови известен автоматизацией процессов заготовки плазмы и тромбоцитов, высоким профессионализмом сотрудников, устойчивым совершенствованием трансфузионной помощи пациентам в соответствии с национальными и международными стандартами.

Милана Лейман