Дорогу осилит идущий

Недавнее Послание Президента РК народу Казахстана стало реформаторским. Касым-Жомарт Токаев представил казахстанцам не просто политические реформы, а мегамодернизацию, которая позволит укрепить демократические институты страны и построить Новый Казахстан.

Этого Послания жители страны ждали с нетерпением, поэтому его обсуждение до сих пор не утихает. Своим мнением по поводу предстоящих перемен с «Рудным Алтаем» поделилась кандидат политических наук, преподаватель кафедры истории Казахстана и социально-политической дисциплины ВКТУ им. Д. Серикбаева Светлана Линок.

«Долгожданное Послание, во многом очень неожиданное», – такую оценку Светлана Альбертовна дала главному программному документу года.

По её словам, реформы назрели давно, и затягивать с их началом уже было невозможно. Убедительное подтверждение тому – январские события, которые «подсветили» проблемы в социально-экономическом плане, менеджменте страны, показали необходимость в изменении некоторых законов.

– Основная цель всех анонсированных реформ – организация диалога между государством и обществом. Трансформация этих взаимоотношений. Для этого должны развиваться институты гражданского общества, в том числе и политические партии. Поэтому анонсирован закон о снижении регистрационного порога партий с 20 до пяти тысяч человек. Думаю, это позволит нам увидеть ещё три-четыре новых партии к концу 2022 года. В них войдёт много амбициозных людей, – считает Светлана Альбертовна.

Также Глава государства заявил о постепенном переходе Казахстана к системе местного самоуправления. Маслихаты станут ключевым звеном этой системы. По мнению кандидата политических наук, это позволит повысить роль и статус маслихатов, освободить их от излишнего попечения акиматов и увеличить участие гражданского общества в политических процессах. К тому же на повышение политической роли маслихатов на местах и их ответственности перед населением будет влиять новая система назначения акимов в регионах. Это приведёт к ряду изменений в политической системе страны.

Одна из тем, которую затронул Касым-Жомарт Токаев, – появление новых административных единиц на территории Казахстана.

– На карте страны появятся три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская. Этот шаг даст большой импульс для развития этих регионов. Ведь ранее некоторые проблемы социально-экономического характера не находили должного решения, во многом это связано с финансированием. Теперь будут созданы все возможности для выравнивания регионального развития, – отмечает Светлана Альбертовна.

О строительстве Нового Казахстана Глава государства высказался и во время поздравления жителей Алматы с праздником весеннего обновления Наурыз.

– На встрече с алматинцами Касым-Жомарт Токаев заявил, что вместе мы построим новую страну, вторую республику. Это говорит о постановке новых амбициозных целей, в том числе о переходе страны от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Усиление представительной власти, вовлечение народа в этот процесс, работа с населением, и в особенности с молодёжью, – это и есть Новый Казахстан, – считает Светлана Линок.

Однако любая реформа – не цель, а лишь инструмент в достижении главной миссии.

– Президент страны рассказал о двух угрозах для развития Казахстана – застое и перестройке. Разрушительные последствия этих факторов мы видели в недавнем прошлом, советской истории, да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя. Поэтому работы по политической трансформации необходимо начинать уже сейчас, – говорит наша собеседница.

По её мнению, первый эффект от реформ мы сможем наблюдать уже к концу этого года.

– Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо не просто провести конституционные преобразования, а строго в соответствии с законом. На это требуется время. Эффект быстрым быть не может. Ведь нужно разработать и обсудить все изменения, которые принимаются не менее нескольких месяцев. Затем нужно внести большое число поправок. Вдобавок будут формироваться органы управления и бюджет новых областей. Это не лёгкий путь, но дорогу осилит идущий. Думаю, уже в конце 2022 года мы увидим первоначальные перемены, – отметила Светлана Линок.

Дарья Антон