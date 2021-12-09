В Восточно-Казахстанской области прошла презентация фильма «Дорогой мира и согласия», рассказывающего об уникальном наследии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, исторических фактах, этапах становления суверенного государства, культурных и архитектурных ценностях.

«Нашу страну называют территорией мира и согласия. Возможно, кто-то скажет, что это громкие слова. Я же в этом нисколько не сомневаюсь. И хочу показать эту настоящую землю, этих настоящих людей и этот настоящий Казахстан. …Земля смогла стать родным домом для миллионов тех, кто здесь не родился, а был оторван от родных мест и сослан погибать в её бескрайние степи. Но она приняла их, согрела, спасла. Наша земля была и остаётся местом, где правят любовь и уважение, где в согласии проживают более сотни этносов. Все они – её благодарные и любимые дети», – с этих слов начинается фильм «Дорогой мира и согласия», презентация которого состоялась в областном Доме дружбы – центре общественного согласия.

Отметим, проект общенационального масштаба стал результатом телеэкспедиции Ассамблеи народа Казахстана. В нём были раскрыты уникальные истории представителей разных этносов, проживающих в нашей стране в мире и согласии.

За полгода съёмочная группа под руководством автора фильма, официального представителя АНК Майи Бекбаевой побывала во всех регионах страны. Основная цель – показать достижения Казахстана за 30 лет Независимости, в первую очередь, это мир и согласие проживающих здесь этносов, и рассказать об исторической роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который с первого дня обретения Казахстаном независимости работал над укреплением национальной консолидации. Именно по инициативе Елбасы создана уникальная структура, которая объединяет все национальности и народности, проживающие на казахстанской земле, – Ассамблея народа Казахстана. Молодое, процветающее государство, главной ценностью которого является единство народа, – заслуга Нурсултана Назарбаева. Об этом бесценном вкладе должен знать каждый казахстанец.

– Судьба Казахстана после обретения Независимости неразрывно связана с выдающейся личностью – Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, – подчеркнул руководитель Дома дружбы – центра общественного согласия Восточно-Казахстанской области Алмаз Нургалиев. – Благодаря стратегическому лидерству и огромному труду создавалось новое, динамично развивающееся государство. Личность Елбасы вписана в историю нашей страны золотыми буквами.

Премьера кинокартины «Дорогой мира и согласия», снятой в пяти частях, прошла одновременно во всех городах Казахстана. Героями фильма выступили представители различных этносов, интернациональные и многодетные семьи, которые живут и трудятся на благо родной страны. Они поделились впечатлениями о съёмках и рассказали, насколько важно пополнять культурное наследие документальными материалами в формате познавательной телеэкспедиции.

– Для меня участвовать в телепроекте о Елбасы – большая честь, – рассказал представитель азербайджанского этнокультурного объединения Тарбиз Фараджев. – Нурсултан Назарбаев, находясь на посту руководителя страны, сумел сохранить мирное небо над головой и межэтническое согласие. Мы поверили нашему Елбасы, и все наши мечты воплотились. Мы обрели Родину – Республику Казахстан. За это мы все благодарны Первому Президенту.

Александра Исаева

Фото из архива редакции