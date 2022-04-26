Дороги лентами вьются…

Почти 600 км дорог отремонтируют в этом году в области.

Летнее время – традиционное для ремонта и усиленного содержания дорог. В этом году в Восточном Казахстане запланированы масштабные работы с внушительным объёмом финансирования.

О том, какие дорожно-ремонтные работы запланированы в регионе, рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нурбек Тураров.

– В этом году намечена реализация 122 дорожных проектов, по некоторым из них работы уже начаты. Всего бюджетом области предусмотрено 11,1 млрд тенге на ремонт и содержание дорог областного и районного значения. 682 млн тенге из этой суммы выделено на ремонт 24,2 км районных дорог в рамках реализации проекта «Ауыл – ел бесігі», – сообщил Нурбек Тураров.

Объём финансирования ремонтных работ дорожного полотна улиц городов и районов области составит 10 млрд тенге. К примеру, в Усть-Каменогорске предполагается завершить реконструкцию дороги от моста через реку Иртыш до острова Лопатино, на это предусмотрено 256,4 млн тенге. Также в областном центре отремонтируют трамвайные пути, дорожное покрытие на улицах Белинского, Карбышева и Базовой.

Состояние дорог областного и районного значения зачастую вызывает недовольство среди населения. В этом году в больших и малых населённых пунктах ожидаются значительные преобразования. В частности, реконструкции подвергнутся 286 км дорог, в том числе 31 подъездной путь к населённым пунктам и объектам туризма.

Особое внимание руководство региона уделяет приграничным территориям. В этом году, по сведениям Нурбека Турарова, будет реализовано 37 дорожных проектов в Катон-Карагайском, Курчумском, Тарбагатайском, Урджарском, Бородулихинском и Шемонаихинском районах.

Одна из дорожных артерий, которая давно требует ремонта и неоднократно вызывала обоснованные нарекания со стороны автовладельцев, – дорога республиканского значения, проходящая между Шемонаихой и границей Российской Федерации. Нурбек Тураров сообщил, что эта трасса будет отремонтирована в текущем году.

– Сейчас изыскиваются финансовые возможности, – сказал он. – Вопрос в ближайшее время будет решён положительно. В прошлом году отремонтировали восьмикилометровый участок этой дороги. Временно работы приостановились из-за нехватки финансирования. Но по поручению акима области средства изысканы, дорогу отремонтируют этим летом.

Руководитель ведомства также отметил, что качество возведения дорог теперь находится на контроле специалистов ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов.

Один из известных долгостроев – реконструкция трассы республиканского значения Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи, в обход Осиновского перевала. По словам Нурбека Турарова, возобновление работ на этом участке не предвидится и в нынешнем году. Основная задача на 2022 год – завершить корректировку проекта, – отметил он.

Напомним, сроки окончания строительства этой дороги начали переносить ещё в 2019 году из-за того, что у заказчика, Национальной компании «КазАвтоЖол», возникла проблема с оформлением документов для отвода земель под строительство нового участка дороги в обход извилистого серпантина по трассе Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи. В прошлом году вопрос удалось решить, но время было упущено, поэтому проектно-сметной документации необходима корректировка.

– Проектная организация уже начала корректировку, до конца года будет получена экспертиза, – сказал Нурбек Тураров. – Если в следующем году поддержат финансирование реализации этого проекта, ремонтные работы возобновятся. Наряду с этим подрядчик продолжает заниматься содержанием этой дороги.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции