Дороги, которые надо делать

Именно вопросы по состоянию дорог в каждом сельском округе наиболее часто задавали жители во время отчётной встречи акима Бородулихинского района Ахметкали Нургожина.

Кроме того, бородулихинцы подняли самые острые проблемы, среди которых обеспечение качественной питьевой водой, благоустройство и освещение.

Экономика района

Бородулихинский район демонстрирует неплохие показатели социально-экономического развития. Так, за 6 мес. 2022 года объём производства промышленной продукции составил 28,895 млрд тенге. При этом львиную долю здесь составляет продукция Орловского производственного комплекса в поселке Жезкент, который является крупнейшим промышленным объектом в районе. Объём инвестиций в основной капитал составил 14 млрд тенге.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1399 единиц. Увеличился объём розничного товарооборота на 5,598 млрд тенге. Объём оптового товарооборота составил 2,773 млрд тенге.

Также наблюдается увеличение доходной части бюджета района, куда дополнительно поступило 1,81 млрд тенге. Из них субвенции и целевые трансферты – 687,7 млн тенге.

Также в первом полугодии в Бородулихинском районе ввели в эксплуатацию 914 квадратных метров жилья.

Областная житница

Именно так называют Бородулихинский район. В агропромышленный комплекс входит 70 ТОО и 458 крестьянских хозяйств.

Земли в районе отличаются плодородием, и бородулихинские крестьянские хозяйства предпочитают в большей степени заниматься растениеводством. Их доля составляет 60%.

– В текущем году провели посевные работы на площади 327 тыс. 900 га (по сравнению с прошлым годом увеличение на 8,1 тыс. га), из них яровой сев 297 тыс. 600 га. Посеяны яровая пшеница, ячмень, овёс, гречиха, кукуруза, горох, зерносмесь, кормовые, масличные и озимые культуры, подсолнечник, соя, а также овощи и бахчевые культуры. Под урожай 2022 года посеяно 8 447 га озимых культур, из них 2 139 га озимой ржи, 6308 га озимой пшеницы, – отметил Ахметкали Нургожин.

По словам акима Бородулихинского района, для обеспечения хозяйств семенами районированных сортов сельскохозяйственных культур в районе работают три семеноводческих и одно элитно-семеноводческое хозяйство. Кроме того, крестьянские хозяйства проводят большую работу по улучшению плодородия почвы. Так, в 2022 году сельхозтоваропроизводителями закуплено и внесено 1872 тонны твёрдых и 235 тонн жидких удобрений. Инвестиционные вложения по приобретению минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями составили 1,104 млрд тенге.

При этом были выплачены субсидии за минеральные удобрения 24 хозяйствам района на сумму 341,559 млн тенге. Ещё на 686,21 млн тенге выплачены субсидии за приобретение семян.

На первое полугодие текущего года сельхозформированиями района приобретено 375 единиц техники и оборудования на сумму 10,014 млрд тенге.

Для проведения весенних и осенних полевых работ району выделено 12 300 тонн дизельного топлива.

Впрочем, и животноводство здесь поставлено на высоком уровне. В районе 48 сельхозформирований специализируются на животноводстве, из которых восемь хозяйств имеют статус племенного. Три хозяйства специализируются на выращивании коров молочного направления – это симментал ақбас К/Х «Е. Зайтенов», ТОО «К/Х «Новая Заря» и ТОО «Алмакос плюс». Два хозяйства предпочитают выращивать животных мясного направления. В ТОО «Лазарев и К» разводят КРС породы казахская белоголовая. А также три хозяйства района занимаются породным преобразованием беспородного скота мясного направления. Есть даже три племенных пчеловодческих хозяйства – это К/Х «Горизонт», ИП Беккер и ИП Барон.

За первое полугодие 2022 года животноводческие хозяйства получили субсидии на сумму 48 млн тенге.

Вода – источник жизни

Вопрос водообеспечения в Бородулихинском районе стоит, пожалуй, в одном ряду с ремонтом дорог. Подземные воды здесь отличаются высоким содержанием солей и непригодны для употребления в пищу и поения скота. Поэтому необходимо построить водопроводные сети и насосные станции практически в каждом населённом пункте района. Ведь сейчас в Бородулихинском районе многие сёла получают воду лишь по два часа утром и по два часа вечером. Это не добавляет оптимизма хозяевам частных подворий.

По словам Ахметкали Нургожина, в текущем году начаты работы по реконструкции сетей водоснабжения в селе Новая Шульба (1 очередь) по улицам Ленина и Гагарина на 487 млн тенге. В результате централизованным водоснабжением будет охвачено 843 человека, а также подключены средняя школа им. Комарова, больница, акимат, детский дом и Дом культуры.

Идут работы по строительству сетей водоснабжения в подхозе Берёзовка. Проект рассчитан на два года на сумму 123 млн тенге с обеспечением водой всех объектов и домов подхоза.

Строятся водозаборные сооружения с магистральными сетями в селе Петропавловка, идёт прокладка водовода протяжённостью 5,2 км до поселковой насосной станции №25. Это позволит решить вопрос нехватки воды в летнее время. Планируется обеспечить качественной водой 1233 человека, объекты социальной сферы, малого бизнеса и несколько крестьянских хозяйств.

Для обеспечения водой таких небольших сёл, как Изатулла, Боровое, Боровлянка, Знаменка, уже в текущем году будут установлены блочно-модульные станции на сумму порядка 42 млн тенге.

В рамках программы «Развитие регионов – 2020» и «Развитие регионов 2020–2025» завершаются работы по третьей очереди реконструкции сетей водоснабжения в селе Бородулиха.

Всё для комфортной жизни

Для создания комфортных условий для сельских жителей ведутся работы по благоустройству территорий. К примеру, сооружаются тротуары в посёлке Жезкент, а в Петропавловке и Зенковке уличные фонари заменяют современными LED-лампами.

Идёт разработка ПСД на строительство блочно-модульной котельной и тепловых сетей в селе Новая Шульба.

– Кроме бюджетных средств жители района, главы крестьянских хозяйств, предприниматели выделяют средства на благоустройство в рамках социальной ответственности бизнеса, – особо подчеркнул аким района.

В текущем году в Бородулихинском районе ремонтные работы ведутся в девяти школах. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» проводится капитальный ремонт в Новопокровской средней школе, ремонт систем отопления в сёлах Бель-Агач, Шелехово, Зубаир и средней школе имени Аманова. В Песчанской, Краснопольской, Ивановской средних школах ведутся работы по замене полов, дверей, окон, кровли, ремонтируются спортивные и актовые залы. На это выделено 170 млн тенге.

Дорожные работы

Ахметкали Нургожин, поднимая вопрос о ремонте дорог, отметил, что в настоящее время акимат района завершает разработку проекта по среднему и текущему ремонту дорожного полотна в масштабах всего района.

Так, по словам Ахметкали Нургожина, ведётся разработка проектно-сметной документации по среднему ремонту подъезда к селу Буркотово протяжённостью 23 км. Кроме того, нужен ремонт подъездных путей к санаторию «Берёзовка», посёлку Жезкент. Жизненно необходим капитальный ремонт моста Жарбулак – Раево. По этому проекту также ведётся разработка ПСД. Нужно провести средний ремонт дорог районного значения между сёлами Новопокровка и Бель-Агач, а также между Бородулихой, Жерновкой и Пол-Логом на 47 км. Кроме того, готовится проект по ремонту водопропускных труб на дороге районного значения между сёлами Ключики и Уба-Форпост.

Впрочем, по мнению самих жителей Бородулихинского района, ремонт дорог следует провести в каждом селе, потому что многие из них представляют собой лишь грунтовку. И если летом по ним ещё можно передвигаться из села в село и даже добираться на «большую землю», то в остальные времена года, особенно во время зимних метелей и весенне-осенней распутицы, некоторые малые сёла на несколько дней, а то и недель, остаются в изоляции.

В текущем году уже осуществляется средний и текущий ремонт нескольких дорог местного и районного значения. Ведётся средний ремонт автомобильной дороги областного значения Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха протяжённостью 9 км, стоимость проекта – 346,7 млн тенге.

Также идёт средний ремонт подъездной дороги к посёлку Жезкент. Проводят текущий ремонт автомобильной дороги к селу Буркотово. Также полным ходом идёт средний ремонт автомобильной дороги Переменовка – Ремки.

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» ремонтируются дороги нескольких улиц в населённых пунктах на общую сумму 396,9 млн тенге из средств республиканского бюджета.

На днях завершился ремонт дороги в районную больницу. Сделаны тротуары и освещение. В сёлах Бородулиха, Петропавловка, Зенковка, Ивановка идут ремонтные работы улиц с гравийным и асфальтовым покрытием протяжённостью порядка 23 км.

Екатерина Гуляева

Фото автора

Бородулихинский район