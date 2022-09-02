Дороги бывают разные…

Какие дороги планируют отремонтировать в Восточно-Казахстанской области? Когда продолжится строительство трассы в обход Осиновского перевала и возможно ли снизить аварийность на автодорогах региона?

Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций рассказали начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Серик Джунисбеков, руководитель ВКО филиала ТОО «Казахавтодор» Серик Актанов, заместитель директора ВКО филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Олжас Ахметов, а также и. о. руководителя по вопросам развития дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нурбек Тураров.

В добрый путь!

По данным АО «НК «ҚазАвтоЖол», которое является национальным оператором по управлению дорогами республиканского значения, в прошлом году в прежних границах Восточно-Казахстанской области было заменено 106 километров дорожного покрытия. С начала текущего года в уже новых границах региона отремонтировано 47 километров.

– В 2023 году планируем охватить ремонтом следующие участки автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Риддер: между сёлами Секисовка и Черемшанка, от села Бутаково до въезда в Риддер, – сообщил заместитель директора ВКО филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Олжас Ахметов.

Также в следующем году запланировано обновление дорожного полотна на участках автодороги Усть-Каменогорск – Шемонаиха от села Предгорное до выезда из села Первомайское, от села Красная Шемонаиха до границы Российской Федерации. Отремонтируют и три участка трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи: от выезда из областного центра до поворота на село Феклистовка, в районе села Васильевка, а также от села Снегирево до выезда из села Соловьёво.

Всего, по словам Олжаса Ахметова, на 2023 год запланирована замена покрытия на 162 километрах дорог области.

Прозвучала информация и о возобновлении весной следующего года строительных работ по новой дороге в обход Осиновского перевала.

– Первый этап республиканской бюджетной комиссией одобрен. На текущий период проектной организацией ведётся корректировка проекта. В этом месяце планируем направить его на экспертизу. Она будет проходить примерно 45 дней, – рассказал Олжас Ахметов. – После планируем в текущем году объявить тендер. В следующем году, когда наступят благоприятные погодные условия, подрядчик приступит к выполнению работ.

Безопасные дороги

За семь месяцев этого года аварийность на дорогах Восточно-Казахстанской области снизилась на 24,8 процента. Количество пострадавших и погибших при дорожно-транспортных происшествиях также снизилось на 24,5 и 28,1 процента соответственно.

– Основными видами ДТП являются столкновения – 120 фактов, наезд на пешеходов – 53. При этом 68 процентов от общего количества нарушений совершены в городах, – проинформировал начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Серик Джунисбеков. – Кроме того, снижено количество неучётных ДТП на 34,8 процента. Если в прошлом году их было 2840, то в этом – 1851.

Как правило, чаще всего причинами аварий становятся несоблюдение скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов, перекрёстков, нарушение правил маневрирования, управление транспортом в состоянии опьянения.

Всего за семь месяцев полицейскими выявлено более 113 тысяч административных правонарушений. Наложено свыше 70 тысяч штрафов на общую сумму 588 млн тенге. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено чуть более 84 тысяч человек, что на 23 процента меньше, чем в прошлом году.

По-прежнему актуальной остаётся проблема детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 11,4 процента, число пострадавших – на 14,7 процента. В результате аварий погибло трое детей.

Одним из действенных методов профилактики ДТП с участием детей является использование детских удерживающих устройств. Однако не все водители прибегают к этому способу защиты. Сотрудники полиции нашей области выявили 6738 нарушений по факту их неиспользования.

– Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники административной полиции, местной полицейской службы совместно с представителями дорожных и коммунальных служб провели 350 обследований улично-дорожной сети, прилегающей к учебным заведениям. В местные исполнительные органы направлено 290 предписаний по устранению выявленных нарушений, – добавил Серик Джунисбеков. – Приняты меры по установке 575 погонных метров искусственных дорожных неровностей у 41 школы, установлено 225 знаков ограничения максимальной скорости и 192 предупреждающих знака «Внимание – дети!». В школах и дошкольных учреждениях прошли лекции, конкурсы, викторины на знание правил дорожного движения.

Всевидящее око «Сергека»

В выявлении нарушений правил дорожного движения свою эффективность показали камеры видеофиксации. Как известно, с 2019 года в Усть-Каменогорске функционирует Межведомственный единый ситуационный центр аппаратно-программного комплекса «Сергек». По городу установлено 159 комплексов на регулируемых перекрёстках и на линейных участках.

– Они предназначены для выявления нарушений правил дорожного движения. Камеры распознают государственные регистрационные номерные знаки, фиксируют нарушение скоростного режима, несоблюдение требований дорожной разметки, проезд на запрещающий знак светофора и другие виды правонарушений, – отметил начальник Департамента полиции ВКО Серик Джунисбеков.

По его словам, в этом году благодаря камерам АПК «Сергек» по зафиксированным нарушениям направлено более 95 тысяч предписаний на сумму 431 млн тенге. Исполнено предписаний на сумму свыше 375 млн тенге.

Исполняющий обязанности руководителя по вопросам развития дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нурбек Тураров добавил, что за семь месяцев текущего года в областном центре замечено снижение дорожно-транспортных происшествий на 6,2 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Если сравнивать нынешний уровень аварийности в городе с периодом, когда «Сергек» только начали внедрять, то есть с 2019 годом, то можно отметить снижение на более чем 30 процентов.

– Также по горячим следам выявляются уголовные и административные правонарушения. Камеры установлены по специальному алгоритму на основании анализа криминогенности мест массового скопления людей и маршрутов движения общественности. Действующая расстановка камер близка к обеспечению минимизации слепых зон и покрывает определённые квадраты, – подчеркнул Нурбек Тураров.

Полезные неровности

В ходе брифинга также прозвучала информация о том, какая работа проводится на дорогах области для снижения количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и пострадавших.

– Проведена замена и установка 840 дорожных знаков, устранено 59 тысяч квадратных метров опасных дефектов покрытий проезжей части, на улично-дорожной сети, автодорогах области нанесено 102 тысячи квадратных метров горизонтальной дорожной разметки. Построено 13 правоповоротных съездов в Усть-Каменогорске, заменено 38 погонных метров искусственных дорожных неровностей, – сообщил Серик Джунисбеков.

Отмечается, что на территории области реализуются 75 проектов по ремонту и строительству автодорог и инфраструктуры. Речь идёт о строительстве пяти мостов, реконструкции пяти улиц в Усть-Каменогорске и среднем ремонте областных дорог. Пока завершено 45 из них.

– Продолжаются работы по реконструкции 316 километров дорог области. Ведётся строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, автодороги от проспекта Есенберлина до примыкания к улице Жибек жолы в областном центре, – сообщалось в докладе полковника полиции.

Кроме того, в августе – октябре этого года проведут установку и замену трёх светофорных объектов, 300 погонных метров искусственных неровностей в Алтае, Серебрянске, посёлке Новая Бухтарма и селе Курчум. В Усть-Каменогорске запланировано устройство уличного освещения на 30 улицах, строительство 13 правосторонних съездов и возведение двух новых надземных пешеходных переходов.

О работе по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал и руководитель ВКО филиала ТОО «Казахавтодор» Серик Актанов. Напомним, это предприятие занимается обслуживанием и эксплуатацией автомобильных дорог республиканского значения. Протяжённость обслуживаемых им автодорог составляет 1238 километров. Основные направления: Омск – Павлодар – Майкапшагай, Усть-Каменогорск – Риддер, Усть-Каменогорск – Шемонаиха, Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи.

– Для обеспечения и повышения безопасности дорожного движения совместно с административной полицией и НК «ҚазАвтоЖол» составлена специальная комплексно-целевая программа. Все вошедшие в неё виды работ в этом году полностью выполнены, – резюмировал Серик Актанов.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой