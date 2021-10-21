Дороги без ухабов

В Семее началась работа по грейдеровке улиц.

В настоящее время на стадии завершения работы на 35 улицах города, из местного бюджета на эти цели выделено более 200 млн тенге. Подрядчиком выступает ТОО «ОблШыгысЖол».

– На сегодняшний день ведутся работы по профилированию дорог с подсыпкой щебня на улицах Семея. Предусмотрены работы на улицах посёлков Комсомольский и Ушактар. В настоящий момент здесь ведутся работы по засыпке и выравниванию проезжей части щебёночно-гравийной смесью. Порядка 35 улиц сегодня находятся на стадии завершения, но ставится вопрос о том, чтобы по завершению этих работ продолжить грейдеровку дополнительно на 15–16 улицах, – сообщил главный специалист отдела ПТ и АД Жасар Тусупов. – Стараемся отсыпать дороги из жилого массива в сторону асфальтированных магистралей. Сейчас жители пишут заявления, которые мы незамедлительно рассматриваем.

Специалисты отметили, что охватить грейдеровкой все дороги в этом году невозможно, списки улиц, требующих ремонта, составляются и на следующий год.

Флора Левина

Фото автора

Семей