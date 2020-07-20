Дорога в космос

Школьники из Восточно-Казахстанской области заняли призовые места на республиканских научных соревнованиях.

В этом году традиционные республиканские научные соревнования школьников по астрономии и физике космоса имени Тукена Омарова прошли в дистанционном режиме. Однако это не помешало участникам ярко проявить себя и достичь значительных результатов.

Астроном Тукен Омаров – наш земляк. Он родился в селе Ново-Покровка бывшей Семипалатинской области. Окончив МГУ, с 1959 года работал в Астрофизическом институте АН КазССР (ныне – Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова). Прошел трудовой путь от старшего лаборанта до академика НАН РК. Являлся учредительным членом Европейского астрономического союза, членом Комитета по государственным премиям Республики Казахстан в области науки, техники и образования при Кабинете министров РК.

Тукен Омаров – автор более 150 научных трудов, внесших огромный вклад в развитие динамических проблем астрономии. Им была решена задача двух тел внутри гравитирующего пылевидного вещества мира Эйнштейна – де Ситтера, выведена обобщенная теорема вириала для системы флуктуирующего состава, изучена динамика двух осциллирующих космических струн, а также проведены другие важные исследования.

Сегодня по пути, заложенному известным ученым, идут юные астрофизики – участники ежегодных научных соревнований.

Цель состязаний — повышение уровня эрудиции учащихся в области астрономии, физики и космонавтики, изучение и применение на практике познаний о космосе и космических технологиях, выявление талантливых школьников и оказание им помощи в выборе будущей профессии, – подчеркивают организаторы.

В ходе соревнований учащиеся школ со всей республики защищали свои научные проекты по астрономии и физике космоса, участвовали в олимпиаде, решая сложные теоретические и практические задачи.

Как сообщается на официальном сайте Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одаренности и дополнительного образования «Дарын», по итогам научных соревнований члены команды Восточно-Казахстанской области завоевали призовые места.

Так, обладателем Гран-при стал учащийся седьмого класса областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики из Усть-Каменогорска Денис Котляров. Дипломом ІІ степени награждены ученики десятого класса средней общеобразовательной школы-лицея № 22 Семея Мирас Аскарбек и Адилет Нурзаипов. Учащейся восьмого класса средней школы № 27 Усть-Каменогорска Надежде Пащенко за участие вручили сертификат.

Гульжан Естаева