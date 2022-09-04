В Восточно-Казахстанской области провели акцию «Дорога помощи».

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО и Департамента полиции ВКО по-особенному подошли к повышению культуры безопасности граждан. Они провели на улицах областного центра акцию «Дорога помощи», чтобы проверить, уступят ли водители дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.

В итоге при тревожном сигнале мчащегося на вызов пожарного автомобиля все водители транспортных средств уступили дорогу. За это пожарные и полицейские отметили соблюдающих культуру безопасности водителей специальными грамотами. Добавим, акция «Дорога помощи» прошла в рамках празднования Дня Конституции Республики Казахстан.

– Такие профилактические рейды в регионе проводятся регулярно. Они результативны: всё меньше на дорогах безответственных водителей, всё больше понимания того, что спецмашины без необходимости не включают сирены. Они спешат спасать чью-то жизнь, возможно, и не одну, – подчеркнул заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

По его словам, своевременное прибытие пожарного расчёта играет решающую роль в схватке с огнём. Если дорогу не уступят, может случиться беда.

– Напоминаем, что за непредоставление преимущества в движении транспорту оперативных служб и специальных машин с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Но мы убедились, что жители областного центра понимают, как важно помогать на дороге пожарным, – добавил Арман Токанов.

Гульжан Естаева