Дорога памяти и мира

В Российской государственной библиотеке в Москве открылась выставка, посвящённая творчеству трёх казахских поэтов: Абая Кунанбайулы, Жамбыла Жабаева и Мукагали Макатаева.

В экспозиции представлены ценные эксклюзивные издания из российских и казахстанских библиотечных фондов. В том числе здесь можно встретить оригинал первого печатного издания произведений Абая. Книга была выпущена в 1909 году в Санкт-Петербурге арабской вязью на казахском языке.

Отметим, выставка проходит в рамках международного проекта «Дорогами памяти и мира» Национальной академической библиотеки РК. Участники проекта – представители научной и творческой интеллигенции, журналисты и блогеры – посетят мемориальные и музейные комплексы в местах военных сражений времён Великой Отечественной войны, проведут круглые столы.

Одна из важных задач проекта – формирование базы данных и сбор материалов о библиотечных фондах. Организаторы уверены, что уникальный проект станет ещё одним связующим звеном гуманитарного диалога Казахстана и России.

– В Российской государственной библиотеке находится около 47 миллионов документов, и очень важную часть занимают книги казахские, казахстанские – около 50 тысяч. Среди них есть по-настоящему ценные и редкие. И мы с нашими друзьями из Казахстана решили, что очень важно показать книги из наших фондов и сделать так, чтобы они получили всплеск внимания от аудитории, – говорит генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

О предстоящих мероприятиях также рассказал писатель Баянгали Алимжанов. По его словам, будут организованы поездки в города Ржев и Омск, где пройдут встречи с библиотекарями.

– Дружба между омской и казахстанской библиотеками имеет большое значение. Мы тоже планируем там подарить свои книги, как на русском, так и на казахском языках, – отметил Баянгали Алимжанов.

Ания Есмухамет

Фото Посольства РК в РФ