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Дорога лежала через степь…

31 мая - день памяти жертв политических репрессий и голода

31.05.2021
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В канун Дня памяти жертв политических репрессий и голода Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник организовал встречи с представителями этнокультурных объединений региона, которые поделились историями о судьбах репрессированных народов на примере своих предков.  

Одним из них стал художественный руководитель вокального корейского ансамбля «Торади» Павел Цой. Депортация этнических корейцев из пограничных районов Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию началась в сентябре 1937 года. Около 172 тысяч этнических корейцев были выселены в Узбекскую ССР и Казахстан.

– Депортация мотивировалась вторжением японских войск в Китай. А тогда Корея была частью Японской империи. Но обвинений в «пособничестве врагу» корейцам не предъявлялось, – отметили в музее-заповеднике.

Павлу Михайловичу 78 лет. Историю депортированных корейцев того времени он узнавал из рассказов отца, дяди, деда и бабушки, а также из бесед с другими переселёнными.  

– Многие говорили, что их просто согнали, закрыли в вагоны и повезли, – вспоминает Павел Цой. – Разрешали взять с собой только домашний скарб. Отец и дед рассказывали, как нас везли через степи Средней Азии, Казахстана. На каком-нибудь полустанке состав мог стоять по двое суток, – делится Павел Цой. – Так, представьте: когда казахи узнавали, что в вагонах люди, – приходили, ставили казаны, готовили еду, угощали чаем и кумысом. Просто так. Никто им не приказывал, никто не принуждал и не заставлял так поступать, они сами это делали, по своей инициативе. Потому что такой народ, так воспитаны.  

Павел Михайлович намеренно расспрашивал о тех временах не только своих родных, но и других депортированных корейцев. И все они отмечали, когда их привозили, им негде было жить.

– Старики рассказывали, что казахи забирали к себе целыми семьями, давали юрты, делились необходимым, пока для переселенцев не определяли или строили жильё, – говорит Павел Цой. – Народ Казахстана встретил нас как родных, делились всем, помогали. Этого забыть нельзя.

Павел Михайлович утверждает, что хотя времена были тяжёлыми, на новом месте все старались обустроиться, обучались чему-то новому, набирались опыта, работали.

– Никто нас тут не притеснял. Отец с дядей в то время открыли артель. Во время войны отец мой добросовестно трудился на шахте, – вспоминает Павел Цой. – Считаю, что мы должны быть благодарны, что нас вот так приняли казахи. Они нам по-братски выделили землю, помогали, делились всем, чем могли. А ведь не обязаны были, никому ничего не должны.

Заведением, которое часто посещает Павел Михайлович, является библиотека. Он тщательно изучает историю земли, которая стала ему родной.

– Я хочу сказать всем: любите свою историю, какая бы она ни была. И радуйтесь той жизни, какая у вас есть, – считает Павел Цой. – Читайте больше, узнавайте о крае, культуре, окружающем вас мире. И приносите пользу обществу.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева

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