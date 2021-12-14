В преддверии празднования Дня Независимости РК в областном центре состоялась встреча с лидерами волонтёрского движения и активистами молодёжного крыла «Jas Otan».

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся круглый стол «Тәуелсіз елдің ұрпақтары», посвящённый 30-летию Независимости Казахстана.

Мероприятие было организовано Молодёжным ресурсным центром Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области. В его работе приняли участие руководство и специалисты центра, библиотекари, лидеры волонтёрского движения «Мейірім», представители молодёжного крыла «Jas Otan».

Главная цель встречи состояла в том, чтобы проанализировать достижения нашей страны за 30 лет, призвать молодёжь беречь богатство и наследие родины, формировать у подрастающего поколения чувство патриотизма.

Для участников мероприятия состоялся показ документального фильма генерального директора телеканала QAZAQ TV, популярной телеведущей Майи Бекбаевой «Дорога к миру и согласию».

Как отметила руководитель Молодёжного ресурсного центра Арайлым Есимбекова, независимость открыла перспективы национального возрождения. Под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева создано прочное, стабильно и динамично развивающееся государство, которое предоставило хорошие возможности и перспективы для молодого поколения.

– Нас часто спрашивают, а почему везде поощряют и награждают именно молодёжь? – поделилась она. – Мы всегда говорим, что будущее страны в их руках. Поэтому мы, старшее поколение, должны обучать и воспитывать в правильном направлении молодых граждан Казахстана и отмечать их успехи.

В ходе круглого стола молодые люди обменялись мнениями о достижениях Казахстана за 30 лет и обсудили, что каждый из них сделал для своей страны. По их мнению, те, кто получил достойное образование и теперь ударно трудится, может по праву считать, что он тем самым вносит свою лепту в развитие нашего государства.

– Мы не должны загадывать, что мы получим. Мы должны думать о том, что можем дать людям, обществу, что должны сделать для процветания нашей страны, – рассуждает волонтёр, студентка 3-го курса ВКУ им. С. Аманжолова Ұлан Кошербай. – У нас, молодых, есть для этого возможности, силы, а главное – время.

В завершение встречи лучшим волонтёрам Усть-Каменогорска вручили почётные грамоты от Республиканской волонтёрской организации.

Участники круглого стола заверили, что в рамках празднования 30-летия Независимости РК такие мероприятия пройдут в городах и районах Восточно-Казахстанской области.

Ерик Абитов

Фото МРЦ УВП ВКО