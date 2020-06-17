Дорога без барьеров

Комплексные мероприятия по борьбе с коррупцией в сфере транспорта проведет ряд ведомств региона.

Представители инспекции транспортного контроля (ИТК) по ВКО совместно с предпринимателями, представителями партии Nur Otan и областной антикоррупционной службы за круглым столом обсудили вопросы профилактики коррупции и нарушений в сфере автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.

Поскольку встреча проходила на площадке Палаты предпринимателей ВКО, к обсуждениям в режиме онлайн подключились руководители филиалов ПП из городов и районов области.

Как отметил руководитель ИТК по ВКО Кенжибек Мукашев, в ведомстве осуществляются комплексные мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе совместно с представителями ВК областного филиала партии Nur Otan и правоохранительных органов.

– Все эти меры направлены не только на профилактику коррупционных правонарушений со стороны наших сотрудников и создание прозрачной атмосферы деятельности нашего ведомства, – подчеркнул он. – Во внимание берутся и физические лица, пытающиеся осуществить подкуп должностных лиц.

По информации руководителя отдела контроля на автомобильном транспорте ИТК ВКО Саята Манабаева, на постах транспортного контроля за пять месяцев 2020 года проверено около 1500 единиц автотранспортных средств. В том числе зарегистрированные в иностранных государствах, перевозящие опасные грузы, карьерные и другие грузовые автомобили.

Специалистами отдела за указанный период составлено 217 административных материалов, общая сумма штрафов составила около 7,5 миллиона тенге.

В сфере железнодорожного транспорта в 2019 году по поступившим из правоохранительных органов материалам возбуждено 45 дел по административным правонарушениям. Сумма штрафов составила более одного миллиона тенге.

По итогам встречи принято решение разработать конструктивные механизмы совместной работы по профилактике и выявлению коррупционных рисков в сфере транспорта.

Представители ИТК по ВКО просят жителей региона сообщать о фактах коррупции в сфере транспорта по телефону доверия 8 (7132) 98-35-35.

Марк Касымов