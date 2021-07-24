Дорог стог сена в засуху

Кормозаготовительную кампанию в Курчумском районе, без всяких сомнений, стоит считать самой главной в году. Для такого определения есть веские основания: экономику района представляет сельское хозяйство, в котором животноводческий сектор является доминирующим. Заготовить впрок корма для поголовья, которое войдёт в зимовку, – извечная задача сельских тружеников.

В нынешнее лето, как и год назад, справиться будет непросто: жёсткая засуха повторилась. Хотя надо признать: синоптические особенности района таковы, что он и без того не избалован обилием весенне-летних дождей. Но тут совсем иное дело – с весны небо посылало на землю лишь зной и ни капли дождя. Редкие, небольшие осадки не были способны напоить иссушённую землю и растения. В итоге уже в июне широкие местные просторы, некогда радовавшие в этот сезон зелёным покрывалом, стали обретать удручающий жёлто-сероватый оттенок, характерный для всякой засухи.

Июль принёс спасительный дождь. Он лил в течение нескольких дней и смог основательно пропитать влагой луга, долины и предгорья, служащие кормовыми угодьями для фермерских и личных подсобных хозяйств района. Сможет ли это повлиять на ситуацию с травостоем на кормозаготовительных площадях? Оказалось, что, несмотря на запоздалость, дожди всё-таки улучшили общую картину, хоть и не повсеместно, но вернули зелёный наряд земле. Поэтому фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств не теряют времени и настроя на заготовку необходимого запаса кормов.

По информации отдела предпринимательства и сельского хозяйства района, в предстоящую зимовку войдет порядка 59,5 тысячи голов КРС, 115 тыс. овец и коз, 24 тыс. лошадей. Более половины из этого количества скота принадлежит личным подсобным хозяйствам. По расчетам специалистов, для благополучного прохождения зимовки необходимо заготовить 169 225 тонн сена, 43 206 тонн фуража, 23 970 тонн соломы.

Старт косовицы начался с площадей, где высеяны многолетние и однолетние травы. Завершены первые укосы, которые позволили заготовить 38 тысяч тонн кормов. Однако основной фронт работ масштабной кампании приходится на естественные сенокосные участки, которые и определят её исход. Косовица на них началась не так давно и ещё не охватила все округа района. Кое-где заготовщики ждут, когда травы смогут достичь максимального роста при нынешних погодных условиях. Согласно информации профильного отдела районного акимата, к началу третьей декады июля заготовлены тысячи тонн лугового сена.

Какая картина складывается на кормовых площадях района? Чтобы увидеть её собственными глазами, мы побывали на тех, что относятся к Курчумскому сельскому округу. Увидели зеленеющие луга и поля. Как уже было сказано, массовой кормозаготовки с обилием техники, людей не застали. Правда, кое-где глазам предстали уже готовые к вывозу до мест хранения стога.

Косовицей был занят Ербол Батырхан, владеющий подсобным хозяйством, то есть представляющий то самое большинство из числа хозяев скотопоголовья района. Заготовщик сена рассказал, что источником дохода для его семьи является домашний скот. Поэтому наличие достаточного запаса корма для животных – это условие для сохранения материального благополучия. Травостой в минувшем году был довольно скромным, и приходилось добирать в местах, называемых неудобъями, которые в благополучные годы объезжал стороной. Нынче, по мнению собеседника, ситуация не лучше, чем год назад. Предстоит изрядно потрудиться, чтобы быть с кормами. Впрочем, сомнений в том, что они будут заготовлены, у сельского труженика нет.

– Уменьшить последствия засухи позволяет наличие в нашем районе поливных кормовых плошадей, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Куанган Карагызов. – Они есть в Курчумском, Калжырском, Маркакольском и Борановском сельских округах. Соответственно, фермеры и владельцы подсобных хозяйств из этих округов не так зависимы от погодных условий, в том числе засухи.

Для полноты картины с кормами в этом году стоит сказать и о самом засушливом и маловодном Калгутинском сельском округе района. Его особенность в том, что из-за постоянных ветров снег на местных просторах не задерживается. Поэтому скот в зимние месяцы продолжает выпасаться. Что не лишает калгутинцев необходимости заниматься заготовкой кормов. Они всегда нужны в расплодную кампанию, для поддержания слабых животных и т. д. Больше того, в иные многоснежные зимы домашний скот переходит на полное стойловое содержание. Поэтому без кормов животноводам не обойтись.

Аким Калгутинского сельского округа Елжан Мухтарханов сообщил, что потребное количество сена для калгутинских хозяйств – 17 900 тонн. В этом году травостой даже уступает прошлогоднему, поэтому кормозаготовка – вопрос номер один для всех жителей округа. Во все годы житницей для заготовщиков остаётся просторная Акчийская долина. К счастью, несмотря на засуху, она может дать так нужные корма. Однако проблема в том, что покосы регулярно вытаптываются косяками лошадей из ближнего села Акчий.

– Чтобы решить проблему потрав покосов, мы неоднократно проводили собрания и встречи с населением села Акчий, – говорит аким.– Убеждали их, что нужно отправлять косяки лошадей на джайляу, организовывать их выпас.

Убеждениям вняли не многие. Большая часть лошадей осталась в селе и продолжает наносить вред покосам.

– Уже и сотрудников полиции привлекли к решению проблемы, но это не принесло результатов, – признаётся Е. Мухтарханов. – Продолжаем работать над проблемой. Уверен, что удастся её решить. Только приходится сожалеть о потерянном времени и нанесённом сельчанам вреде от недостатка ответственности некоторых земляков.

В районе создан штаб по координации кормозаготовительной кампании во главе с заместителем акима района. Разработан план действий на различные сценарии развития ситуации с кормами. Они включают и задействование в случае самого неблагоприятного сценария резервов в виде камыша на побережье озера Зайсан и Бухтарминского водохранилища, а также неиспользуемых участков в некоторых дальних сельских округах. Резервы, по общему мнению, есть, поэтому скотоводы сохраняют оптимизм.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район