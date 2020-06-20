Дополнительные ограничения

В Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней – 20–21 июня.
Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе Премьер-Министра Республики Казахстан.
Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева рассмотрены дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.
О санитарно-эпидемиологической обстановке в стране доложили: исполняющая обязанности министра здравоохранения
Л. Актаева, о ситуации в регионах – акимы Нур-Султана А. Кульгинов, Алматы – Б. Сагинтаев, Шымкента – М. Айтенов, Карагандинской области – Ж. Касымбек, Акмолинской области – Е. Маржикпаев, Туркестанской области – У. Шукеев.
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни – 20–21 июня:
1) по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз:
— приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров;
— допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования;
— ограничить работу общественного транспорта;
— приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;
— приостановить деятельность фитнес-центров;
— ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.
2) В населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. человек:
— приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков;
— ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.
3) закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах, – соблюдать социальное дистанцирование.
Глава Правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы:
— расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;
— повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах;
— обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;
— обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;
— осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;
— проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением.