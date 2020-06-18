Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней – 20-21 июня.

Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе Премьер-Министра Республики Казахстан.

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в стране доложили: исполняющая обязанности министра здравоохранения Л. Актаева, о ситуации в регионах – акимы Нур-Султана А. Кульгинов, Алматы – Б. Сагинтаев, Шымкента – М. Айтенов, Карагандинской области – Ж. Касымбек, Акмолинской области – Е. Маржикпаев, Туркестанской области – У. Шукеев.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана, МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни – 20-21 июня:

1) по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз:

— приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров;

— допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования;

— ограничить работу общественного транспорта;

— приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

— приостановить деятельность фитнес-центров;

— ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

2) В населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. человек:

— приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков;

— ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

3) закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах – соблюдать социальное дистанцирование.

Глава Правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы:

— расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;

— повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах;

— обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;

— обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;

— осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;

— проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением.