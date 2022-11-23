Дополнительные функции

– Я инвалид по зрению I группы, и мне часто требуется работать с порталом социальных услуг. Однако сделать это самостоятельно я не могу. В системе не установлена программа озвучивания информации, отражённой на экране. Будет ли проводиться модернизация портала с учётом пожеланий незрячих и слабовидящих людей?

Марат Абылкасымов, Усть-Каменогорск

По словам Тамары Дуйсеновой, вопрос о доступности информационных систем в сфере оказания специальных социальных услуг непременно будет решаться. Министерство труда и социальной защиты населения РК уже работает над этой проблемой. Например, есть предложение по внедрению специальных инструментов и возможности использовать шрифты Брайля. Такой пилотный проект уже был введён.

Кроме того, из всех регионов поступают нарекания на качество товара поставщиков. По этому вопросу при министерстве создана комиссия. В случае если инвалид не согласен с предоставленной услугой или получил некачественный товар, он может оставить заявление на портале, который работает при городском или районном отделе занятости и социальных программ, чтобы поставщик заменил товар или предоставил услугу в положенном объёме. В противном случае поставщик будет снят с портала и занесён в список недобросовестных поставщиков.