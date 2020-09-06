«Казцинк» продолжит помогать мобильным бригадам скорой помощи в Усть-Каменогорске.

Крупнейшая горно-металлургическая компания региона дополнительно выделила 15 млн тенге для формирования мобильных бригад скорой медицинской помощи областного центра. Они продолжат свою работу в сентябре.

– Мы все надеемся, что коронавирусная инфекция скоро будет побеждена и карантинные ограничения будут сняты, – отметил исполнительный директор компании по административным вопросам Андрей Лазарев. – А дополнительные автомобили для врачей помогут укрепить благоприятную эпидемиологическую обстановку в городе.

Напомним, ранее был оформлен договор между «Казцинком», общественным фондом «Парыз» и подрядными организациями в области пассажирских перевозок до конца августа 2020 года. Договоренность предусматривала обеспечение транспортом медработников.

С июля в Усть-Каменогорске действуют специальные мобильные бригады, в которые входят врачи и студенты-медики. Они помогают амбулаторным терапевтам на вызовах, число которых в условиях пандемии COVID-19 увеличилось.

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