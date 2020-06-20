Домовята и лапоточки – на счастье

Еще с древности люди верили в существование духа-хранителя жилища – домового. Считалось, что он в образе озорного старичка обитает в доме, оберегает его хозяев и следит за порядком. К нему всегда относились с уважением, разговаривали, угощали сладостями и поили молоком. Иногда даже давали имена – Кузя, Никодим, Нафаня и другие.

Существует немало поверий, связанных с домовым. Если человек просыпается среди ночи «ни от чего», значит, домовой пытается преду-

предить его о появлении нежданных гостей, переезде или появлении нового члена семьи. Услышать «мурлыканье» в доме, где нет животных, говорит о том, что домовой доброжелательно относится к хозяевам. Чтобы обрести друга в лице домового, необходимо завести кота. По поверьям, с четвероногим питомцем он с удовольствием проводит

время.

ПО НЕВЕДОМЫМ ДОРОЖКАМ…

Сейчас, когда миром правят инновационные технологии, многие скептически относятся к существованию домовых. Но увидев сувенирных хранителей дома мастерицы Людмилы Кузнецовой, сразу забывают об этом и расплываются в улыбке. Уж очень они милые, родные и мягкие… Глядя на них, на душе становится тепло и уютно, забываются все неудачи, уходит грусть.

По словам рукодельницы, на создание таких старичков с бородами ее подтолкнуло желание приносить людям радость и пользу. Есть еще один интересный факт: 10 февраля – день ее рождения – совпадает с именинами домового. Конечно, это всего лишь случайность, но ей тоже можно объяснить тягу к творчеству. Будто невидимая сила по неведомым дорожкам привела ее к этому занятию, хотя изначально она планировала стать флористом.

– Меня пригласили поучаствовать в создании домовичков, – рассказала Людмила Дмитриевна. – После того как сделала первого, поняла, что хочу создать большое семейство фольклорных персонажей.

Для Людмилы ее изделия не просто сувенир, набитый опилками, а персонаж с душой, наделенный эмоциями. И создан он, чтобы исполнить свою миссию – оберегать домочадцев.

– Всегда даю наказ своим домовятам, – отметила она. – Говорю: «Когда попадешь в дом, должен оберегать его и защищать хозяев от всякого недуга, помогать им во всем».

За десять лет творчества в каких только образах и стилях хранители дома не выступали: и лихой старичок с гармошкой для хорошего настроения, и кормилец-рыболов – талисман хорошего улова, и поваренок, который следит за тем, чтобы все были сыты и довольны. Есть домовички с подковами, символизирующие счастье и удачу, хранители дома на венике – символ защиты от негатива. В коллекции мастерицы даже есть домовой и домовиха, выполненные под интерьер помещения – в красных нарядах, и домовой с младенцем на руках – как олицетворение счастливого пополнения в семействе.

ОДИН ОБЕРЕГ

ОТ ТЫСЯЧИ БЕД

Мастерица отметила, что образ будущего домового подсказывает он сам.

– Вроде и техника одна, а домовые получаются совершенно разные, – подчеркнула Людмила Дмитриевна. – У каждого из них индивидуальный характер, темперамент. Причем выясняется это уже на первых этапах. У кого-то серьезное выражение лица, другой – с грустинкой, третий – с хитрецой.

Она считает, что и в руки они попадают тем людям, на которых похожи. В подтверждение своих слов привела в пример несколько необычных историй. Так, на выставке в селе Поперечном один дедушка очень хотел приобрести домового. Но, к сожалению, их разобрали. Через год, когда рукодельница снова оказалась здесь, произошел интересный случай.

– Мы еще даже разложить работы не успели, – рассказала она, – как прибежал тот самый дедушка. Весь взъерошенный, сам на домового похож (смеется). Я в тот момент доставала сувениры из сумки и у меня выпал домовой. Он взял его и сказал: «Это мой хранитель. Он меня ждал».

Рад и стар и млад

По словам мастерицы, домовята привлекают не только взрослых, но и детей. Для некоторых ребятишек домовой становится мудрым другом, у которого можно попросить

совета.

– Ко мне однажды пришла подруга дочки с маленьким сыном, – рассказала Людмила Дмитриевна. – Один сувенир ему очень приглянулся. Он сказал: «Мама, возьми мне одного домовенка, и я буду послушным». Так вот с тех пор заметили, что малыш стал меньше проказничать. А домового того поставил на тумбочку возле кровати.

Таких, отчасти волшебных, историй, в которых главная роль отводилась сувенирным представителям народного творчества, Людмила Кузнецова рассказала много. Хотя сама она считает, что дело вовсе не в волшебстве, а в отношении к творчеству.

– Все работы делаю с душой, с творческим азартом и хорошим настроением, – подчеркнула рукодельница. – Иногда идея появляется среди ночи, сразу принимаюсь за дело. Муж даже шутит, что больше внимания уделяю ремеслу, чем ему.

Сувенирные домовые Людмилы Кузнецовой «прописались» в России, Германии, Монголии и даже в далекой теплой Индии.

– Людмила Дмитриевна – активный участник выставок, ярмарок, мастер-классов, – сообщила заведующая отделом народного и декоративно-прикладного искусства Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, руководитель Ресурсного центра ремесленников Восточно-Казахстанской области Раиса Мухамеджанова. – Она включена в наш центр и своим творчеством прославляет регион. Ее работы отличаются душевной теплотой и оригинальностью.

Еще одно творческое увлечение – плетение лаптей-оберегов, или, как ласково их называют, лапоточков. Они создаются как талисман для водителей, охраняют в пути от несчастных случаев, аварий, других неприятностей. С этими сувенирами тоже связано немало историй.

– Мужчина, который приобрёл у меня лапоточки, рассказал, что во время урагана на его машину упало дерево, – отмечает Людмила Кузнецова. – Но на ней не осталось ни царапины. Рядом стояли другие автомобили, которые поцарапали и помяли ветки

дерева.

Есть ли в этом что-то мистическое либо это простое совпадение – решать вам, но необыкновенные домовые Людмилы Кузнецовой действительно завораживают. Так и хочется забрать одного себе на удачу.