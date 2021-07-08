Домбры прекрасные напевы…

В честь Национального дня домбры в Усть-Каменогорске прошёл республиканский фестиваль, посвящённый заслуженному деятелю культуры Турсынгазы Рахимову.

Обладатель медали «Ерен еңбегі үшін», певец и композитор Турсынгазы Рахимов является автором свыше ста произведений, которые стали национальным достоянием музыкального искусства страны. В рамках празднования Национального дня домбры прозвучали его композиции. Мероприятие прошло под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Встречали гостей фестиваля выставка и мастер-класс от Жолаушы Тұрдығұлова и ведущих изготовителей-мастеров национальных инструментов Восточно-Казахстанской области.

– Счастлив принять участие в фестивале и горжусь, что в этот день нахожусь на своей родине – в Восточном Казахстане, – отметил заслуженный деятель Республики Казахстан, руководитель отдела государственного фольклорного искусства «Халық қазынасы» ГКО «Қазақконцерт» Ерлан Рыскали. – Турсынгазы Рахимов был нашим наставником, поэтому в исполнение его композиций я вкладываю всю душу.

На фестивале выступали мэтры казахстанской эстрады – Ерлан Рысқали, Гүлмира Сарина, Толғанбай Сембаева, Клара Төленбаева, Секен Тұрысбеков, Әділ Тұрғанбаев. Они исполнили всеми любимые песни композитора.

– Поздравляю всех от чистого сердца с днём нашего национального инструмента, – сказал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Домбра – это душа казаха, домбра – это друг, товарищ казаха. С помощью домбры человек может рассказать о счастье или о страданиях, поэтому уважать домбру – значит уважать нашу историю, нашу Независимость.

Добавим, что фестиваль посетила семья Турсынгазы Рахимова, которая поблагодарила всех участников и выразила им благодарность за возможность ещё раз услышать любимые композиции.

Александра Исаева