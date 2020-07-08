«Домбру нужно беречь»

Мастер по изготовлению музыкальных инструментов, певец Амангельды Смагулов мечтает о том, чтобы в школьную программу внедрили обучение игре на домбре.

Родился умелец в селе Горное бывшего Маркакольского района в 1961 году. Прошел обучение в республиканской эстрадно-цирковой студии в Алматы на отделении «Пение с домброй», также окончил ВКГУ имени С. Аманжолова по специальности «Музыкальное образование».

Интерес к пению и созданию казахских музыкальных инструментов появился у нашего земляка еще в детстве. Он до сих пор помнит, как будучи ребенком учил наизусть песни вместе со своей бабушкой по материнской линии.

– Бабушка Нурымхан была выдающейся певицей и обладала невероятным даром импровизации, – вспоминает мастер. – Мой прадед Улыкбек тоже исполнял кюи и работал с деревом. Возможно, эти умения передались мне от него.

Свою первую домбру Амангельды Смагулов сделал в возрасте восьми — девяти лет. Выбор был не велик, поэтому пришлось использовать подручные материалы. Подобрал деревянную дубинку, очистил ее от всего лишнего горячими камнями, в качестве деки использовал фанеру от коробки, натянул струны, в результате получился самый настоящий музыкальный инструмент.

– Мой отец Адильбек был чабаном. Эту домбру я сделал как раз, когда мы были на жайлау. Осенью пришло время перекочевать в низины, инструмент был со мной. Заметив его, папа сказал: «Зачем это тебе нужно?» и выбросил, – поделился Амангельды Смагулов. – Я запомнил, куда именно упала домбра, и пришел забрать ее спустя год. Она искривилась, потеряла былой вид, от увиденного мне захотелось плакать.

Герой нашей статьи признается – одного природного дара в этом виде искусства мало, нужно учиться и постигать новые вершины. Своими наставниками, которые помогли ему раскрыть секреты изготовления домбры, он называет известных мастеров Жолаушы Турдугулова и Айтмухамбета Тежекенова.

Кстати, сейчас ученики есть и у самого Амангельды Смагулова. Вместе с ним начинающие умельцы постигают тонкости создания этого священного инструмента. Кроме того, он преподает в детской музыкальной школе Уланского района предмет «Традиционная песня». Школьники с удовольствием перенимают знания у учителя, а также участвуют в областных, республиканских конкурсах и занимают

призовые места.

Помимо преподавания ремесленник продолжает заниматься непосредственно музыкальным творчеством, являясь певцом ансамбля Дома культуры Уланского района. В свободное от работы время с головой погружается в любимое дело – изготовление народных музыкальных инструментов.

В арсенале искусника найдутся не только различные домбры, но и шертер, кобыз, кыл-кобыз, сыбызгы, асатаяк, дабыл и другие инструменты. Делает он их в основном из местных пород древесины. Также иногда использует в работе материалы, привезенные из-за границы.

– Спрос на домбры большой. Особой популярностью пользуются инструменты для детей школьного возраста, – сказал он.

Некоторые мастера бывают настолько привязанными к своим творениям, что разговаривают с ними. Оказалось, подобное проявление свойственно и герою повествования, время от времени он тоже общается со своими домбрами. По его словам, с инструментом, который ты сделал со всей душой, нужно разговаривать, его обязательно следует беречь.

Рассказывая об Амангельды Смагулове, нужно поведать и о его певческой карьере. На этой стезе он также добился немалых высот, становился призером областных, республиканских, лауреатом международных конкурсов. По его словам, когда-то знал наизусть 400 разных песен, сейчас их количество поубавилось, но качество от этого не изменилось, он продолжает радовать слушателей своим пением и мелодиями домбры. Помимо народных песен артист исполняет и современные.

К слову, музыкальным даром не обделены и дети певца – старшая дочь Мадина поет, играет на гитаре, младшая – Ботагоз тоже обладает хорошими вокальными данными и музицирует на фортепиано. Его супруга Сауле знает все секреты кыл-кобыза. В 2011 году они приняли участие в областном конкурсе семейных ансамблей «Мөлдір бұлақ» и заняли первое место.

– Думаю, что традиционное народное творчество никогда не будет забыто. Однако его нужно постоянно развивать, – считает Амангельды Смагулов. – Мечтаю о том, чтобы в школьную программу внедрили обучение игре на домбре. Это, безусловно, помогло бы сформировать понимание основных культурных ценностей у подрастающего поколения.

Гульжан Естаева