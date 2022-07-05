Домбра звучит – душа ликует!

В литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского в Национальный день домбры собрались истинные ценители казахской инструментальной музыки, чтобы послушать о музыкальных традициях, сложившихся в разных частях необъятного Казахстана.

Домбра – вечная спутница казаха. Она скрашивала будни, долгими зимними вечерами наполняла своды шанырака музыкой души, веселила в дни торжеств и тоев, умела без слов передать настроение, рассказать историю, заставить плакать и смеяться.

– Археологи находят различные музыкальные инструменты, в том числе и щипковые, которые можно назвать прототипами современной домбры. Прошли века и даже тысячелетия, а казахский народ не забыл своё музыкальное наследие, – рассказывает кандидат исторических наук, профессор Университета им. Шакарима Амантай Исин. – Наоборот, развил его и возвысил. Сегодня казахские кюи насчитывают от 15 до 20 тыс. произведений. И их исполняют не только в Казахстане, но и во многих странах мира. Причём на своих национальных инструментах, что придаёт музыке особое очарование и колорит.

Кюи – богатейшая часть музыкального достояния, один из самых высоких жанров инструментальной музыки.

Музыкальное наследие казахского народа включает в себя несколько самостоятельных школ домбровой инструменталистики. Так, на просторах Великой степи свои музыкальные традиции сложились в Жетысу, Мангистау, Арке, Сырдарье, Каратау и в других регионах.

– Западный Казахстан представляют сразу три инструментальные школы домбрового искусства. Одну из них возглавлял Курмангазы, другую – Даулеткерей. Третья школа была образована кюйши Мангистау. Все они разительно отличаются друг от друга. Например, ни с чем не сравнить кюи «отца кюев» Курмангазы. В них есть невероятная энергия, заражающая, влекущая, зовущая. Сложно найти человека, который останется равнодушным и спокойным, слушая кюй «Адай». А его кюй «Сары Арка» является символом музыкального искусства Казахстана, – продолжил увлекательный рассказ Амантай Исин.

Восточный Казахстан тяготеет к традиционной школе Сары Арки, одним из самых выдающихся представителей которой является великий кюйши Таттимбет Казангапулы. Его кюи отличала не только богатая фактура, уникальное звучание достигалось в том числе за счёт необычного исполнения методом алма-кезек, что означает «по очереди», когда музыкант играет на струнах поочерёдно.

Впрочем, на Востоке есть и собственная музыкальная традиция домбрового искусства, которая зародилась в глубокой древности. Она включает в себя земли Семея, Тарбагатая, Аягоза, Шубартау и дальше на восток, вбирая традиции Синьцзяня и Монголии. Особенностью этой школы является использование квинтовых аккордов и стиля тризвучия. Именно так написаны были известнейшие кюи «Шыңырау», «Ақсақ қыз», «Бұлғын сусар» и многие другие.

Каждая из школ обладает особенным звучанием, ритмом, стилем игры. Но при этом их объединяют живые струны домбры, которые как никакой другой инструмент способны передать дух казахского народа.

Сегодня инструмент изготавливают из отдельных деталей, вырезанных из твёрдых сортов дерева – сосны, ели или лиственницы. А ещё сто лет назад его вырезали из цельного куска дерева, при этом порода не имела особого значения: в ход шло любое дерево, росшее в данной местности. Именно на таких домбрах играли свои произведения знаменитые кюйши Курмангазы и Даулеткерей. Лишь позже мастера поняли, что лучшее звучание домбре придают только определённые породы дерева и совсем иной метод сборки корпуса.

Кстати, отличались от современных домбр и струны старых инструментов. Сейчас струны делают из лески, а вот в древности их изготавливали из кишок овец и коз. Этот процесс был совсем непрост и требовал немало мастерства, чтобы добиться нужного звучания. По словам опытных музыкантов, струны из лески дают яркий и мощный звук, а вот те, что сделаны из жил животных, «поют» мягко и придают невероятную глубину звучанию. Кстати, лады, или перне, на домбре тоже делали из жил, так что домбра с такими струнами была богата на обертоны и призвуки, которые широко использовались исполнителями, придавая их игре невероятно притягательное звучание.

Недаром великий собиратель и исследователь традиционной казахской музыки Затаевич говорил, что домбра производит впечатление не малого вблизи, а чего-то большого и даже грандиозного, но как бы издалека, наподобие боя хороших столовых часов. То есть домбра способна дать поразительный эффект колокола. Когда вроде бы сидишь рядом с исполнителем, слушаешь, а там звучит что-то огромное, как будто издалека.

Екатерина Гуляева

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