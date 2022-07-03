Домбра – душа народа

Домбры выдающихся, талантливых музыкантов Семейского региона представили на выставке, посвящённой Национальному дню домбры, в областном историко-краеведческом музее.

Одной из самых старинных домбр, представленных на выставке, уже более ста лет. Она была передана в музей ещё в начале прошлого века из частной коллекции известнейших краеведов нашего края – братьев Белослюдовых.

Десятки инструментов всех форм и конструкций предстали перед восхищёнными зрителями. На них играли лучшие музыканты Восточного Казахстана. Здесь можно увидеть изящную домбру певца, композитора и заслуженного деятеля РК Кентау Назарбека, известнейшего айтыскера, деятеля культуры РК, почётного гражданина Семея Дамеш Омарбаевой, известнейшего солиста, лауреата многочисленных республиканских конкурсов Берика Омарова, его коллеги Мейрамбека Ахметова, кюйши, дирижёра и композитора Рахымбека Ногайбаева, журналиста и краеведа Балтабека Ерсалимова, поэта и общественного деятеля Акылбека Манабаева, заслуженного артиста РК Болата Сыбанова и многих других.

– Мой отец прекрасно играл на домбре. Я же впервые взяла в руки этот инструмент в школе, когда записалась в школьный инструментальный домбровый ансамбль. Я тогда в пятом классе училась, в обычной сельской школе Тарбагатайского района, – вспоминает руководитель центра айтыскеров в Семее Дамеш Омарбаева. – С тех пор домбра сопровождает меня по жизни. Домбра – это душа казахского народа. То, что мы не в силах выразить словами, можем передать при помощи музыки. И именно домбра способна выразить всю палитру мыслей и чувств, которые сейчас, в эту минуту, испытывает музыкант.

Археологические раскопки, которые ведутся в разных точках современного Казахстана, раскрывают всё новые тайны жизни и культуры древних кочевых народов, населявших страну в разные эпохи. Например, если верить наскальным рисункам, щипковые инструменты, напоминающие домбру, существовали ещё четыре тысячи лет назад.

– При раскопках в Таразе, Отраре, других древних городах Казахстана археологи находят останки керамических и деревянных музыкальных инструментов. Среди них и такие, которые живо напоминают очертания современной домбры. Это великое наследие наших предков, которое мы сумели не только сохранить, но и преумножить. Сегодня известно более 15 тысяч кюев, написанных композиторами разных эпох в период XVII-XVIII веков. Их по крупицам собирали исследователи, музыканты, краеведы, этнографы. Сегодня эти произведения вошли в сокровищницу нашего музыкального наследия, которое мы должны бережно хранить и пропагандировать, – считает историк, археолог, профессор Университета им. Шакарима Амантай Исин.

Он сам в числе тех, кто внёс свой вклад в культуру и музыкальное искусство казахского народа. Ещё в детстве научился играть на домбре, ведь воспитывался в семье творческой, где отец, Иса Байзаков, был композитором и кюйши, а мама обладала прекрасным голосом. И поэтому Амантай Исаевич на всю жизнь сохранил трепетную любовь к музыкальному искусству. В молодые годы он в течение нескольких лет по глухим аулам и зимовкам собирал неизвестные науке кюи и песни, записывал их, разбирал на ноты, а потом передал известным музыкантам страны. Сегодня многие из этих кюев вошли в репертуар казахстанских музыкантов, ансамблей и оркестров народных инструментов.

На церемонии открытия выставки Амантай Исин порадовал гостей своим высоким исполнительским мастерством.

– Домбра стала настоящим брендом Казахстана. Ещё певец Амре Кашаубаев впервые представил миру этот любимейший народный инструмент казахов, исполнив песни и мелодии на международной этнографической выставке в Париже. Народы Европы, впервые услышавшие стремительные наигрыши домбры, сумели оценить красоту её звучания, – рассказал директор областного историко-краеведческого музея Семея Кайрат Сабырбай.

Сегодня домбра очень популярна во всем мире, на ней играют в Азии и Африке, в Европе и Америке.

Как говорят мастера, секрет домбры заключатся в простой конструкции формы инструмента. Длинный гриф, округлая форма, мягкие материалы и жильные струны – вот секрет поразительной акустики домбры, которая, имея всего две струны, способна звучать как целый оркестр, извлекая широкую палитру звуков и обертонов. Именно такая музыка находит отклик в сердце человека.

Софья Соболевская

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