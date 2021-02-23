Домашняя победа

«Алтай Торпедо» всухую обыграло «Актобе» в рамках регулярного чемпионата страны.

Усть-каменогорская команда переиграла соперника на домашнем льду, забросив две безответные шайбы. В текущем сезоне они встречались уже трижды, поэтому и «Алтай Торпедо», и «Актобе» хорошо знали друг у друга слабые зоны. Обе дружины ждали ошибок соперника, которые могли решить исход игры. В первой трети матча гости создали немало хороших моментов, но реализовать их не дал голкипер хозяев Владислав Нурек. В начальном периоде ни одной команде не удалось распечатать ворота соперника.

Счёт изменился в середине игры – под самый конец второго периода. Игроки «Актобе» допустили две осечки, с интервалом чуть больше минуты. Данияр Каиров отправил в прорыв Никиту Колобова, который бросил с острого угла, а Павел Скуматов подставил клюшку под первый гол матча. Не успели гости опомниться, как Дмитрий Белохонов с неудобной позиции набросил в сторону ворот, а Артём Синицын и Степан Богданов дезориентировали голкипера «Актобе». Эта вторая шайба стала последней в матче – распечатать ворота Владислава Нурека у гостей не вышло, хотя они трижды имели численное преимущество (причём два из них шли друг за другом).

– Хотя мы перебросали соперника, нас подвела реализация своих моментов, – отметил нападающий «Актобе» Даниил Васильев.

Отметим, что счёт в матче открыли довольно поздно – в конце второго периода. Команды, хотя уже не первый раз играли друг с другом, «присматривались» к оппоненту, а часть моментов ни одной из дружин реализовать не удалось.

– Некоторые нюансы подсказали тренеры, как сыграть правильно на раскате, на выходе из зоны, потому и получилась игра, – сказал нападающий «Алтай Торпедо» Павел Скуматов. – Голкипер Владислав Нурек хорошо сегодня сыграл, выручал нас.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников