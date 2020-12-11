Домашний тайник 

Правопорядок

В доме у жителя Кокпектинского района обнаружили запрещённые вещества.Домашний тайник  

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» стражам порядка поступила оперативная информация о том, что житель села Самарское хранит на территории дома наркотические вещества. 

Сотрудники отдела криминальной полиции Кокпектинского района сразу же отправились по указанному адресу. В ходе обыска в доме подозреваемого на кухне они обнаружили и изъяли бумажный свёрток. Внутри него находилось вещество с характерным цветом и запахом. 

Результаты проведённой экспертизы показали, что изъятое вещество весом 6,8 грамма – марихуана высушенная. 

В отношении хозяина свёртка начато досудебное расследование по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических веществ без цели сбыта». Ему грозит либо штраф до 160 МРП, либо исправительные работы, либо арест до 40 суток. 

Кокпектинский район 

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