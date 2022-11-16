Домашние разносолы и таёжные дары

Продовольственная корзина Глубоковского района вполне закономерно претендует в неофициальном рейтинге на звание одной из самых экзотических и полных в Восточном Казахстане.

В ней есть то, чего нет в других районах области. Наряду с продукцией полей и ферм присутствуют щедрые дары природы, придающие особенный колорит. Это грибы, ягоды, мёд, лекарственные растения и коренья, настойки и вытяжки, пихтовое масло с непревзойдённым запахом зелёной хвои, варенья, соленья, полуфабрикаты.

В общем, зелёная аптека и ценная органическая продукция, как говорится, в одном флаконе. Лучше всего эти бренды представлены в селе Черемшанке, где вдоль дороги обычно делают остановку многие туристы и гости. И в субботу такая яркая и богатая витрина будто на один день переместилась в Усть-Каменогорск, где прошла традиционная ярмарка, организованная Глубоковским районом.

Недаром этот пригородный район называют продовольственным поясом областного центра. На общеизвестном Опытном поле располагается специализированная станция, обеспечивающая научно-практическое сопровождение сельскохозяйственной отрасли. В посёлке Солнечный получают самые высокие надои, превышающие отметку в девять и более тонн молока с одной коровы ежегодно. Здесь же выращивают рекордные урожаи зерновых и многих других культур, поставляют элитные семена, включая их экспорт.

В нынешнем году продолжается строительство в селе Предгорное крупнейшего современного комплекса по переработке семян масличных культур, производству растительного масла. Одновременно инфраструктура и мощности по хранению зерна, маслосемян дополняются новыми объектами, к примеру, в селе Весёловка и иных населённых пунктах. Об этом на брифинге для СМИ более подробно рассказал аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов, подводя итоги текущего сельхозсезона.

На ярмарке он проинформировал заместителя акима Восточно-Казахстанской области Шакарыма Буктугутова о ходе торговли продукцией сельского хозяйства, одна из главных целей таких ярмарок состоит в том, чтобы реализовать продукты питания по ценам ниже среднерыночных и без цепочки посредников.

По официальным данным отдела сельского хозяйства Глубоковского района, для торговли мясной продукцией предусмотрена поставка в убойном виде 16 голов крупного рогатого скота, четырёх голов лошадей, пяти голов свиней. Кроме того, около одной тонны местного картофеля, а также различная овощная, медовая, молочная продукция в широком ассортименте. Поставкой продуктов питания заняты 15 крестьянских хозяйств и индивидуальные предприниматели, представляющие все сельские округа

– Нынешняя ярмарка заметно отличается от других, проведённых ранее, – отзываются многие посетители. – На территории фермерского магазина «Фреш Маркет» на этот раз установили нарядные юрты. Учитывая пасмурную и дождливую погоду с ветром, в них предусмотрели бесплатное угощение для гостей – горячий чай и сладости.

На импровизированной сценической площадке рядом с торговыми павильонами для жителей и гостей областного центра показали свои выступления артисты Глубоковского района. Звучали традиционные народные, современные эстрадные песни, поднимая всем настроение.

На субботней ярмарке мы встретились, в частности, с представителями Малоубинского сельского округа. Его административный центр находится в тринадцати километрах от автотрассы в направлении Риддера, по левую сторону от села Секисовки. Дальше начинается самый настоящий таёжный тупик, если проехать через село Волчиху, после добраться до населённого пункта Карагужиха. Там, можно сказать, относительный край географии, удивляющий нетронутой красотой природы. Таёжные дебри, горная река с каменистыми порогами, опасными для рафтинга, привлекают истинных любителей экстремальных вылазок.

– У нас рано выпадает осенью снег и поздно он сходит весной, – говорит аким сельского округа Сергей Сомов. – Если помните, в мае, когда мы приезжали на весеннюю ярмарку, дорога в Карагужиху была в сугробах после свежего снегопада. Несмотря на суровые условия, население сельского округа активно участвует во всех ярмарках. Сегодня мы, как всегда, привезли свежую свинину, которая пользуется спросом за высокое качество.

Таир Сапаргалиев

Фото автора