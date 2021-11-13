Дома для больших семей

В 2021 году 1250 многодетных семей в ВКО будут обеспечены жильём.

Ежегодно усиливается государственная социальная поддержка для многодетных семей. Для школьников из этой категории предусмотрено обеспечение школьной формой, обувью и питанием. Многодетные родители освобождены от оплаты дошкольных учреждений. Студенты, обучающиеся в учреждениях технического и профессионального образования, обеспечены бесплатным питанием и проживанием в общежитиях.

Как сообщил в ходе брифинга в СЦК аким ВКО Даниал Ахметов, в 2021 году 115 многодетных семей получили на льготных условиях микрокредиты на сумму 248 млн тенге. А за последние два года им было выдано 239 микрокредитов на общую сумму 803 млн тенге.

– Вместе с тем в рамках реализуемой поэтапной программы предоставления жилья многодетным семьям 40 процентов очередников, то есть 1625 семей, были обеспечены жильём. В этом году ключи от новых жилищ получат 1250 семей, – сказал глава региона. – При этом, стоит отметить, что с 2017 года число многодетных семей, состоящих в очереди, выросло в пять раз.