Дома дети – закрой окно!

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, из окна четвёртого этажа 4-этажного дома в Риддере выпал пятилетний мальчик.

Двое детей, пяти и семи лет, находились у бабушки и играли. Их внимание привлёк шум грузового автомобиля. Они залезли на окно, чтобы посмотреть, что происходит на улице. Младший брат выпал, облокотившись на москитную сетку. В тяжёлом состоянии его доставили в городскую больницу.

Стоит отметить, что это шестой случай по области за текущий год. За 2019 год выпали восемь детей.

– Чаще всего подвержены такому риску дети в возрасте от двух до семи лет, – рассказал сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям Риддера Ренат Сармулдинов. – Чтобы не допустить таких несчастных случаев, не нужно оставлять детей дома без присмотра, ставить мебель таким образом, чтобы ребёнок мог залезть на подоконник. Не следует доверять москитным сеткам, ведь даже самые качественные из них не выдерживают вес ребёнка. Чтобы уберечь своих детей, необходимо установить на окнах специальные замки и фиксаторы, которые не позволят им открыть окно более чем на несколько сантиметров.

Чтобы предотвратить трагедию, родителям необходимо помнить, что они несут ответственность за безопасность своих детей.

Татьяна Кравченко