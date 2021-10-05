Дом здоровья открыл двери

Санаторий для ветеранов и пенсионеров вновь открылся в Шемонаихинском районе ко Дню пожилых людей.

В честь праздника в санатории «Уба» состоялось торжественное мероприятие. К слову, год назад, в разгар пандемии, здание было передано в ведение Управления здравоохранения и его использовали в качестве провизорного центра. Теперь же здесь провели капитальный ремонт спального корпуса на 100 мест, и санаторий вновь готов встретить своих постояльцев. На лечение и отдых сюда уже приехали 80 человек.

Для них была представлена праздничная концертная программа, презентация процедурных кабинетов. С Днём пожилых людей гостей санатория поздравил председатель областного Совета ветеранов Айтказы Шерубаев.

Напомним, что в санатории «Уба» отдыхают и проходят лечение участники, инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны труда, пенсионеры по возрасту, пенсионеры из числа матерей-героинь и матерей, награждённых подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа». Ежегодно санаторно-курортное лечение получают 5 500 человек. Для постояльцев доступны 29 видов лечебных процедур, в том числе грязелечение, ингаляции, оксигенотерапия, водолечение, фитотерапия, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, галотерапия, шунгитотерапия и другие. С момента открытия санатория здесь поправили здоровье более 53 тысяч человек.

Дарья Антон

Фото из открытых источников