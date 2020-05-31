Дом, где рождались идеи о свободе

В Семее много исторических мест, связанных с именами великих людей. Одно из них – дом представителя партии «Алаш» Анияра Молдабаева.

Это здание расположено недалеко от центра города. Год постройки неизвестен, приобрел его Анияр Молдабаев по купчей крепости у купца Москвина. Доподлинно известно, что именно Абай помог своему молодому другу Анияру Молдабаеву приобрести этот дом. Чтобы выручить деньги на покупку двухэтажного особняка, он продал несколько дорогостоящих скакунов.

Во время приездов в Семипалатинск Абай, его сыновья Акылбай, Абдрахман, Магауия, Турагул и племянник Какитай останавливались в этом доме. В 20-е годы прошлого столетия здесь также жили Мухтар Ауэзов, Жусипбек Аймауытов, Миржакып Дулатов. Долгое время – с 1944 по 1967 годы – в этом доме располагался музей Абая. Затем работала городская детская библиотека.

В сентябре 1997 года, к 100-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова, здесь открылась музейная экспозиция «Алаш арыстары и Мухтар Ауэзов». Она знакомит посетителей с жизнью и творчеством писателя, его общественной деятельностью, с представителями партии «Алаш», национальной автономии Алаш.

Три года назад в честь празднования 100-летия движения «Алаш» была разработана новая концепция экспозиции музея, в создании которой приняли участие видные ученые-алашоведы: академик Д. Камзабекулы и С. Аккулыулы. На основе этой концепции подготовлен тематико-экспозиционный план музея, согласно которому новая музейная экспозиция занимает два этажа здания.

В экспозиции размещены восковые фигуры лидеров движения «Алаш»: А. Букейханова, А. Байтурсынова, М. Дулатова. Посетители также могут увидеть фигуры Шакарима Кудайбердиева и молодого Мухтара Ауэзова.

На первом этаже здания воссоздан интерьер городского дома начала ХХ века. В доме Анияра Молдабаева жили семьи деятелей Алаш Орды Алихана Букейханова и Миржакыпа Дулатова. Об этом в мемуарах «Алаштың сөнбес жұлдыздары» написала дочь Миржакыпа Гульнар: «В 1921-22 годы отец работал в губернском суде, мы жили на улице Комиссарской в частном двухэтажном доме Анияра Молдабаева (позже он стал музеем Абая). На верхнем этаже жили мы – Дулатовы, на первом этаже – Алихан ата (Букейханов)».

Семей в те годы благодаря удобному расположению являлся местом торговли, центром образования и искусства. Об этом писал в своем романе «Ақбілек» Жусипбек Аймауытов: «Семей – центр знаний и искусства, отчий дом лучших умов страны, сердце губернии».

В этом городе в 1917–1920 годах Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Халел Габбасов, Мухаметжан Тынышпаев, Алимхан Ермеков, Шакарим Кудайбердиев, Жусипбек Аймауытов, Турагул Ибрагимов, Ахметжан Козбагаров, Абикей и Каныш Сатпаевы, Мухтар Ауэзов, Мустафа окай, Райымжан Марсеков, Кокбай Жанатаев, Сейдазим Кадырбаев, Султанмахмут Торайгыров, Билял Сулеев, Асылбек Сеитов работали в составе Алаш Орды. И именно в этом доме рождались свободные идеи движения «Алаш».

Флора Левина

Семей