Дом для большой семьи 

Многодетная семья из села Кожохово Глубоковского района живёт в аварийном доме.

Супруги Солтубаевы воспитывают пятерых детей, самым младшим двойняшкам – по два года. Семья относится к социально уязвимой категории граждан. Живут они на зарплату главы семьи Кайрата и пенсию отца Анюты. Их общий доход – ниже прожиточного минимума.

Как пережить предстоящую зиму – сейчас самый больной вопрос для них. На сегодняшний день их жильё – это сорок квадратных метров неблагоустроенного каркасно-камышитового дома.

Как пояснила аким Кожоховского сельского округа Фарида Шаяхметова, дом многодетной семьи Солтубаевых независимой экспертизой был признан аварийным.

– Каждый год они пытаются собственными силами отремонтировать жилое строение, но это не спасает ситуацию, – комментирует сельский аким. – Стены ветхие, в комнатах сыро. Экспертизой было установлено, что ремонт дома нецелесообразен ввиду его максимальной изношенности.

Солтубаевы могли бы претендовать на помощь государства в улучшении их жилищного вопроса, однако в очереди на получение жилья им было отказано.

– Два года назад я, как многодетная мать, подавала заявление в акимат на получение жилья. Но там сказали, что это невозможно, так как на мне числится этот дом.

Многодетная семья пыталась переехать в областной центр, где больше возможностей дать детям образование. Взяв кредит, купили маленький дачный домик. Но жить всем вместе в одной комнате было невозможно, и они сняли трёхкомнатную квартиру.

По словам женщины, значительная часть бюджета семьи уходила на оплату аренды за съёмное жильё и выплату кредита. Из-за финансовых трудностей у Солтубаевых образовалась задолженность перед банком, за что всё их имущество было арестовано, дача выставлена на продажу. Семья вернулась в Кожохово, в свой старый дом.

Как признаётся многодетная мама, им приходится считать буквально каждую копейку, покупать оптом продукты и детские вещи, а также лекарства и канцелярские товары. Денег, которые выделяет государство, не хватает, ведь у каждого ребёнка своё хобби, увлечения и запросы, которые надо по возможности удовлетворять и реализовывать. К примеру, их дочь Дарина занимается художественной гимнастикой, обучается в школе олимпийского резерва в Усть-Каменогорске.

В районном центре занятости Анюте предложили воспользоваться государственной программой развития малого и среднего бизнеса. Пройдя обучение, женщина получила грант на развитие животноводства, приобрела двух коров. Правда, прежде чем выдать грантовые средства, банк обязал женщину погасить кредитную задолженность.

Весной сельский акимат обратился на предприятие по месту работы Кайрата с просьбой помочь ему с жилищным вопросом. К слову, в Кожохово имеются недорогие частные дома, которые можно приобрести в рассрочку. Руководство ТОО «Жаз-Дем» смогло оказать семье только материальную помощь в размере 100 тысяч тенге, на которые приобрели уголь и дрова на зиму. Также местные предприниматели – КХ «Иртышское» и ИП «Абенова» – на постоянной основе помогают с продуктами питания, одеждой.

Как отмечает аким сельского округа, большую семью односельчане знают как дружную, трудолюбивую, порядочную. Единственное, чего не хватает родителям для надлежащего воспитания детей, – достойных условий проживания. К слову, в отделе ЖКХ сообщили, что семья – пятые в списке для получения жилья среди тех, у кого оно признано аварийным.

Бахыт Сарсембаева

Из семейного архива

Глубоковский район