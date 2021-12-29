Дом для артефактов

В скором времени в Уланском районе откроется уникальный музей. В селе Бестерек заканчивают строительство Дома археологов. Место для него выбрано не случайно, ведь именно в данном селе родился известный казахстанский археолог Зайнолла Самашев, который сейчас руководит раскопками, ведущимися на территории региона.

Имя Зайноллы Самашева связано с сенсационными открытиями в сфере археологии и уникальными находками из Берельских курганов, долины Елеке Сазы, урочища Ак-Баур. Археолог внёс огромный вклад в развитие научно-исследовательских работ Восточного Казахстана и пролил свет на историю древних цивилизаций. Для того чтобы с редкими экспонатами, найденными не только в регионе, но и в целом по стране, могли познакомиться все желающие, было принято решение построить музей. Помимо этого, Дом археологов станет местом, где учёные смогут проводить семинары, встречи, представлять свои научные работы.

– В начале этого года были выделены средства на строительство музея в размере 170 млн тенге. Разработана проектно-сметная документация, начаты работы по строительству. В данный момент работы практически завершены, – сообщил аким Уланского района Ренат Курмамбаев. – Сейчас обсуждаем с Зайноллой Самашевым единую концепцию оформления Дома археологов. Здесь будет библиотека, актовый зал для проведения различных конференций, выставочный зал.

По словам Рената Курмамбаева, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. Музей не только позволит развить туристический кластер района, но и обеспечит жителей села Бестерек дополнительными рабочими местами.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

Уланский район