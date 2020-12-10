В Уланском районе, богатом на памятники истории, сакральные места и удивительные находки, планируется строительство необычного музея под названием «Дом археолога».

По официальной информации районного акимата, подобная инициатива исходит от уланцев в целях развития туристического кластера. Предполагается, что дом-музей, в котором поселятся история и археология, будет заложен в селе Бестерек. Этот скромный населённый пункт вдоль автомобильной трассы в сторону села Самарское известен тем, что именно здесь родился знаменитый археолог, доктор исторических наук, профессор Зайнолла Самашев.

В последние годы в Восточно-Казахстанской области в рамках знаковых государственных программ ведутся раскопки одновременно в нескольких районах. Археология в регионе переживает период подъёма, учёными сделаны новые открытия, которые стали настоящими сенсациями в научном мире. Многие из них связаны с именем и неутомимой деятельностью нашего земляка, умеющего подобрать ключи к загадкам и тайнам уникального мира археологии.

Особенность уланских памятников истории, культуры и археологии в том, что они находятся не за тридевять земель, а рядом с областным центром. Путешествие в глубь истории и времени можно совершать без утомительных и долгих поездок. Туристам теперь остаётся лелеять надежду, что в числе интересных объектов в недалёком времени будет значиться также Дом археолога.

Таир Сапаргалиев

Уланский район