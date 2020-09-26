Казахский культурно-деловой дом Abai Uii открыли в Омске.

Торжественное открытие в онлайн-формате провёло НАО «Фонд Отандастар» совместно с Всемирной ассоциацией казахов при поддержке министерств информации и общественного развития, иностранных дел РК и Правительства Омской области РФ.

В мероприятии приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Марат Азильханов, представители Министерства иностранных дел РК, консульства Казахстана в Омске, местных казахских общественных объединений.

– Были обсуждены цели и задачи казахских культурно-деловых домов Abai Uii по продвижению и популяризации культурного наследия казахов, укреплению деловых и гуманитарных связей с соотечественниками за рубежом, – сообщает Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

Отметим, до конца текущего года планируется открытие ещё четырёх казахских культурно-деловых домов Abai Uii – в Кыргызстане, Узбекистане, Германии и Турции.