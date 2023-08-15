Должность вакантна

Регулярные онлайн-ярмарки вакансий будут проходить во всех регионах Казахстана.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Мероприятия в таком формате позволят работодателям найти подходящего кандидата на вакантное место среди заинтересованных соискателей. В свою очередь специалисты, которые ищут работу, могут не только направить своё резюме работодателю, но и обсудить интересующие их вопросы с HR-специалистами через онлайн-чат, а также пройти собеседование через видеоинтервью.

Отметим, что онлайн-ярмарки будут проходить во всех регионах нашей страны. Для участия в них как работодателям, так и соискателям необходимо пройти регистрацию на портале Tanda.enbek.kz. Там же будет размещён график проведения очередной онлайн-ярмарки.

Напомним, ранее на Tanda.enbek.kz уже проходили онлайн-ярмарки как для различных сфер деятельности, так и для отдельных регионов, в которых суммарно приняли участие 110 работодателей и более трёх тысяч соискателей.

Александра Исаева